В Москве в честь Дня города открылось Московское центральное кольцо (МЦК) — наземная кольцевая железная дорога, передает Интерфакс.

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов представили президенту России Владимиру Путину станцию «Лужники», которая станет пересадочной с Сокольнической линией московского метро.

После осмотра станции президент проехал на составе до станции «Площадь Гагарина», на которой осуществляется пересадку на станцию «Ленинский проспект». После поездки он отметил бесшумность поездов при достаточно высокой скорости — состав доехал до места назначения менее чем за четыре минуты.

Через несколько минут после отъезда главы государства «Лужники» была открыта для пассажиров.

Всего на МЦК будет 31 транспортно-пересадочный узел, и с каждого из них можно будет пересесть на наземный общественный транспорт. Станции будут запускать поэтапно. В субботу откроются 26 станций, более 10 пересадок на метро и пять — на пригородные поезда. К конца 2016 года откроются все станции - 31 с 14 пересадками на метро и 6 - на пригородные электрички. В перспективе на третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на пригород.

В сутки по МЦК будет ездить до 134 пар пятивагонных поездов «Ласточка», вместимостью до 1200 пассажиров. Поезда оснащены туалетами, системами климат-контроля и Wi-Fi.