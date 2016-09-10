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173 В Москве открылась кольцевая железная дорога
В Москве в честь Дня города открылось Московское центральное кольцо (МЦК) — наземная кольцевая железная дорога, передает Интерфакс.
Мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов представили президенту России Владимиру Путину станцию «Лужники», которая станет пересадочной с Сокольнической линией московского метро.
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После осмотра станции президент проехал на составе до станции «Площадь Гагарина», на которой осуществляется пересадку на станцию «Ленинский проспект». После поездки он отметил бесшумность поездов при достаточно высокой скорости — состав доехал до места назначения менее чем за четыре минуты.
Через несколько минут после отъезда главы государства «Лужники» была открыта для пассажиров.
Всего на МЦК будет 31 транспортно-пересадочный узел, и с каждого из них можно будет пересесть на наземный общественный транспорт. Станции будут запускать поэтапно. В субботу откроются 26 станций, более 10 пересадок на метро и пять — на пригородные поезда. К конца 2016 года откроются все станции - 31 с 14 пересадками на метро и 6 - на пригородные электрички. В перспективе на третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на пригород.
В сутки по МЦК будет ездить до 134 пар пятивагонных поездов «Ласточка», вместимостью до 1200 пассажиров. Поезда оснащены туалетами, системами климат-контроля и Wi-Fi.
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