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Новости

749 Власти Украины объяснили отказ проводить выборы в Госдуму в консульствах

10.09.2016 Теги: выборы2016, украина

Министерство иностранных дел Украины объяснило, что отказ проводить выборы в Госдуму на территории дипломатических и консульских службы России на территории страны объясняется тем, что Россиия нарушает международное право в связи с проведением выборов на территориях, контроль над которыми утратил Киев, передает Интерфакс.

Директор департамента политики и коммуникации МИД Алексей Макеев пояснил, что речь идет о Крыме и Севастополе. Он добавил, что такие действия являются нарушением Россией международных обязательств и выразил «решительный протест» в связи с выборами на полуострове.

Макеев указал также на положение в Венской конвенции о том, что дипмиссии должны уважать законодательство Украины и не использовать свои помещения в целях, несовместимых с их функциями.

Ранее в субботу стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил главе министерства иностранных дел Павлу Климкину уведомить Россию о запрете проводить выборы в Госдуму на территории дипмиссий на Украине. «Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины», — сообщил пресс-секретарь Порошенко.

По словам члена Центризбиркома Василия Лихачева, в результате проголосовать на выборах не смогут около 80 тысяч российских граждан, проживающих на территории Украины. Замглавы министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что ведомство ожидает официального комментария Украины, «а не сообщений СМИ из Киева».


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