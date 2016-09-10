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3348 Автогонщик Евгений Фирсов погиб во время тестового заезда
В Тверской области автогонщик Евгений Фирсов погиб на 43-м году жизни во время тестирования нового автомобиля Mitsubishi, сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации.
Авария произошла накануне возле деревни Ясенское в Осташковском районе, пишет местное СМИ Tvergrad. В 15:10 Фирсов при повороте в деревню Замошье столкнулся с иномаркой, участвовавшей в тесте. В ДТП также пострадали также три человека. Девушка-штурман 1993 года рождения получила травмы головы, еще двое мужчин 1972 и 1981 годов рождения получили переломы и ушибы. Пострадавших госпитализировали.
По словам источников интернет-издания в правоохранительных органах, ДТП произошло из-за несогласованности действий команды пилота Mitsubishi.
Прощание с Фирсовым состоится 11 сентября на территории управляющей компании ПЭК в Москве.
Евгений Фирсов — мастер спорта России, чемпион России по ралли-рейдам 2015, участник марафона «Дакар-2015», вице-чемпион России и обладатель Кубка России по ралли-рейдам 2013 года, а также бронзовый призер ралли-марафона «Шелковый путь-2013».
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Автогонщик Евгений Фирсов погиб во время тестового заезда
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