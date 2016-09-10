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Новости

769 Сотрудника Росгвардии задержали за нападение на курьера

10.09.2016 Теги: нацгвардия, полиция

Сотрудника спецподразделения Росгвардии «Зубр», входящего ранее в Центр спецназначения МВД, задержали в Москве за нападение на курьера онлайн-магазина по продаже электроники, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшего, на него напали, чтобы украсть дорогой мобильный телефон, заказанный через интернет. В жилом доме на севере Москвы на курьера напали, избили и ограбили.

Задержанный же обвинения отрицает. По его словам «он заказывал дорогой смартфон, а привезенный экземпляр оказался контрафактом, подделкой», добавил источник агентства. Тогда он якобы заново оформил заказ и попросил привезти новый телефон. Однако во второй раз привезли точно такой же, и на этой почве возник конфликт.

Ранее интернет-издание Life.ru сообщало, что два бойца отряда «Зубр» ограбили курьера с помощью электрошокера. Они заранее заклеили камеры в доме на улице Бестужевых и выжидали его в подъезде. Когда курьер приехал, они напали на него, применили электрошок и отняли два смартфона Samsung.

По информации Life, второй подозреваемый скрывается, его поисками занимаются сотрудники управления собственной безопасности МВД Москвы. По факту нападения возбуждено дело по статье «Разбой».

Источник подтвердил РИА Новости, что речь идет именно об этом инциденте. Агентству сообщили во временном информационном центре Росгвардии, что по факту инцидента проводится внутренняя проверка.


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