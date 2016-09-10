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688 Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале
Режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на международном Венецианском кинофестивале, передает ТАСС.
Кончаловский получил премию за фильм «Рай». Картина рассказывает историю русской эмигрантки из французского движения Сопротивления, француза-коллаборациониста и офицера СС Хельмута, чьи судьбы переплелись во время Второй мировой войны. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, немецкий актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен.
Второго «Серебряного льва» получил мексиканский режиссер Амат Эскаланте, представивший в Венеции картину «Дикая местность».
Лучшим фильмом 73-ого Венецианского кинофестиваля, который проходил с 31 августа по 10 сентября, стала картина филиппинского режиссера Лав Диаса «Женщина, которая ушла».
Гран-при жюри 73-ого Венецианского кинофестиваля получил режиссер Том Форд за картину «Ночные животные» с Эми Адамс и Джейком Джилленхолом в главных ролях.
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