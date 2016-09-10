Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по позициям сирийской артиллерии, передает Reuters.

Таким образом авиация ответила на случайно попавший снаряд сирийцев по Голанским высотам в Израиле. В израильской армии сообщают, что сирийский снаряд разорвался рядом с границей, но не причинил вреда. Несмотря на это, ВВС все же решили нанести ответный удар.

В то же время сирийское телевидение, ссылаясь на правительственную армию, сообщает, что израильский авиаудар был совершен якобы в поддержку исламистов, атаковавших Сирию.

Это уже не первый авиаудар Израиля по Голанским высотам, где сейчас находятся сирийцы. Предыдущий был произведен в четверг, 8 сентября. Военные назвали это посягательством на суверенитет Израиля. 4 сентября стороны также обменялись ударами в этом районе.

Голанские высоты — спорная территория на границе Сирии и Израиля, в настоящее время контролируемая израилитянами. С 1944 по 1967 года она входила в сирийскую провинцию Кунейтра, однако была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны.