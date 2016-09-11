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536 Южная Корея разработала план упреждающего удара по КНДР
Южнокорейские военные разработали план упреждающего удара по Пхеньяну, который уничтожит северокорейскую столицу в случае, если власти КНДР начнут готовить ядерную атаку, передает информагентство Ренхап по ссылкой на военные источники в Сеуле.
«Каждый район Пхеньяна, в особенности те, где может скрываться северокорейское руководство, будет полностью уничтожен баллистическим ракетами и фугасными снарядами, как только Север продемонстрирует малейший признак использования ядерного оружия. Другими словами, столица Севера будет превращена в пепел и стерта с карты», — сказал источник агентства.
По данным другого источника, Южная Корея может использовать для этого свои ракеты «земля — земля» дальностью 300, 500 и 1 тысяча километров.
Другой источник в оборонном ведомстве рассказал о существовании специального военного подразделения, цель которого — уничтожение северокорейского руководства и проведению против них ответных ударов.
В пятницу, 9 сентября, власти КНДР подтвердили успешное проведение ядерного испытания и заявили о способности оснащать баллистические ракеты ядерными боеголовками. Мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн — почти вдвое больше мощности взрыва в январе. В случае подтверждения эти испытания могут стать самими крупными в истории КНДР.
Ядерное испытание уже осудили правительства Японии, США, Южной Кореи и ряда европейских государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва «серьезно озабочена проведением испытания» КНДР.
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