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Новости

536 Южная Корея разработала план упреждающего удара по КНДР

11.09.2016 Теги: северная корея, ядерное оружие

Южнокорейские военные разработали план упреждающего удара по Пхеньяну, который уничтожит северокорейскую столицу в случае, если власти КНДР начнут готовить ядерную атаку, передает информагентство Ренхап по ссылкой на военные источники в Сеуле.

«Каждый район Пхеньяна, в особенности те, где может скрываться северокорейское руководство, будет полностью уничтожен баллистическим ракетами и фугасными снарядами, как только Север продемонстрирует малейший признак использования ядерного оружия. Другими словами, столица Севера будет превращена в пепел и стерта с карты», — сказал источник агентства.

По данным другого источника, Южная Корея может использовать для этого свои ракеты «земля — земля» дальностью 300, 500 и 1 тысяча километров.

Другой источник в оборонном ведомстве рассказал о существовании специального военного подразделения, цель которого — уничтожение северокорейского руководства и проведению против них ответных ударов.

В пятницу, 9 сентября, власти КНДР подтвердили успешное проведение ядерного испытания и заявили о способности оснащать баллистические ракеты ядерными боеголовками. Мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн — почти вдвое больше мощности взрыва в январе. В случае подтверждения эти испытания могут стать самими крупными в истории КНДР.

Ядерное испытание уже осудили правительства Японии, США, Южной Кореи и ряда европейских государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва «серьезно озабочена проведением испытания» КНДР.


5 комментариев

0
Борис Попов , 11 сентября 2016 в 11:25
С обеих сторон сумашедшие. Не нравится мне это.
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2
Grahor Rootless , 11 сентября 2016 в 11:32
Почему же? Ведь у Южной Кореи нет ядерного оружия. Это просто знак для успокоения своего народа и напоминания Северной, что Южная не совсем беззащитна. Что если Лучшая Корея начнет атаковать ядерными боеголовками - у Южной есть чем ответить.

Не более сумасшедшие чем Россия, нацеливающая ядерные боеголовки на Польшу и обещающая "если что" показать кузькину мать.
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0
tchistiakov boris , 11 сентября 2016 в 11:52
БОРИС ПОПОВ , 11 сентября 2016 в 11:25
а почему вы так "отреагировали"?
тут, как раз таки, "срабатывает" знаменитая фраза из советского к-ф : "кто к нам с мечом придёт - от меча и погибнет" !
и это, согласно истории человечества, относится ко всем напавшим или собирающихся напасть на мирную жизнь.
агрессивная сторона ОБРЕЧЕНА !
обычно, бряцанье оружием и демонстрацию "силы" напрочь прекращают - после того как схлопочут по соплям
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1
Grahor Rootless , 11 сентября 2016 в 11:30
Северная Корея может использовать ядерное оружие только в одном сценарии: если недовольство народа режимом внутри Лучшей Кореи. Достигнет предела. В таком случае Лучшая Корея атакует Южную (без ядерного оружия, разумеется.) Подобно тому как Красные Кхмеры из Камбоджи атаковали Красный Вьетнам, когда в Камбодже уж совсем народец перестал быть довольным.

Разумеется, с помощью Японии и США, получится как у Пол Пота со Вьетнамом: Лучшую Корею начнут захватывать в ответ. И вот тут как раз запаниковав Лучшая Корея скорее всего использует Лучшие Боеголовки. Начнется фейерверк, к счастью далеко от меня, к несчастью близко к нескольким моим знакомым из Владивостока.

*запасая попкорн* ох и интересные же будут времена!
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0
Анатолий Прокопьев , 11 сентября 2016 в 11:49
Да ничего не случится, тот, кто хочет действительно нанести удар, наносит его без всяких угроз и предпреждений.. Обычная пикировка, которая идет уже более 60 лет..
Больше 80 лет этот режим не протянет, надо будет думать о реабилитации этого народа уже сейчас.. Там вырастили реальных психических идиотов.. Из нас тоже хотят вырастить что-то подобное.. Это ж надо, жрать траву с газона и плакать от счастья! Да, Киселев, плохо работаете еще.. учитесь..)))
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