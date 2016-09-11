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Новости

266 Глава Международной шахматной федерации попросил Обаму о гражданстве США

11.09.2016 Теги: обама, санкции

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в письме президенту США Бараку Обаме попросил предоставить ему гражданство США. Об этом рассказал сам Илюмжинов во время выступления перед членами ФИДЕ на конгрессе организации в Баку, передает ТАСС.

Ранее Илюмжинов отправил в Белый дом письмо и получил уведомление о его регистрации. «Я попросил президента США предоставить мне американское гражданство, чтобы мое дело о включении в санкционный список Минфином США разбирали в местном суде, — объяснил глава ФИДЕ.

Илюмжинов также намерен потребовать компенсацию от министерства финансов США. Если ему удастся доказать неправоту американских чиновников, то он потребует извинений и выплаты компенсации. Глава федерации пообещал направить эти деньги на развитие шахмат.

В 2015 году Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае 2016 года глава FIDE подал иск на финансовое ведомство с требованием компенсации в размере 50 миллиардов долларов и извинений за безосновательное включение его в черный список.


1 комментарий

0
kirill malinov , 11 сентября 2016 в 11:43
- Вы пошли? Вам мат. Снимайте пиджак...
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