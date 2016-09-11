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Новости

579 Украина выдвинула условия для проведения выборов в Госдуму в консульствах

11.09.2016 Теги: выборы2016, украина

Власти Украины допустили возможность провести выборы в Госдуму в консульствах РФ на украинской территории, но при условии, если власти России откажутся от организации дня голосования в Республике Крым и Севастополе. Об этом сказано в сообщении министерства иностранных дел Украины.

Второе условие для проведения выборов на территории Украины — исключить из федеральных списков кандидатов в депутаты от Крыма.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину проинформировать Россию о том, что проведение российских выборов на территории Украины невозможно. Директор департамента политики и коммуникации МИД страны Алексей Макеев объяснил, что такая мера предпринята в связи с тем, что Россия намерена провести выборы на «временно оккупированной территории Украины».

Климкин заявил, что проведение выборов в Крыму противоречит украинскому законодательству, а поэтому «является недопустимым».

На Украине в настоящее около 80 тысяч российских избирателей, право на волеизъявление которых будет нарушено, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.


7 комментариев

4
Owod_ RUS , 11 сентября 2016 в 12:45
Как-то это всё по меньшей мере странно - на юго-востоке Украины находят граждан РФ с оружием в руках, там убивают граждан Украины, а в Киеве рассуждают о тонкостях участия граждан РФ в российских же выборах, но на территории Украины!

Кафка завидует...

Тогда уж пусть приедут и проголосуют Александров и Ерофеев, да и Стрелкова бы не забыть...
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0
Алексей Неважно(Киев) , 11 сентября 2016 в 12:45
А ключ от квартиры...??? - я правильно мыслю,товарищи россияне?
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2
Dr. Eric Gaijin , 11 сентября 2016 в 13:21
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ) , 11 сентября 2016 в 12:45
А ключ от квартиры...??? - я правильно мыслю,товарищи россияне?
======
Неправильно. Хоть я и не россиянин.
Вам выбили дверь, а Вы про какие-то ключи спрашиваете....
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7
Вася Иванов , 11 сентября 2016 в 13:07
На Украине в настоящее около 80 тысяч российских избирателей
----
Вот это Новость. В телевизоре говорили, что там нет россиян, и вообще в бендеровско-фашисткой стране опасно, под насильственной угрозой жизни и здоровью, находится не то что россиянам, вообще русскоязычным.

Как же так то. Русскоязычый Донбасс спасали от нашествия украинских фашистов и бандеровцев (по версии телевизора), оказывается 80 тыс. россиян в здравии и свободно живут в самой материковой Украине. Выходит 10 тыс. убитых украинцев за просто так, ради удержания у власти не понятных людей на Донбасе?
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2
Сергей Булавский , 11 сентября 2016 в 13:07
Через какое-то время Госдуме РФ проще будет отменять свои же законы. Нелегитимны, мол, были - какой с нас спрос?..
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2
Dr. Eric Gaijin , 11 сентября 2016 в 13:17
Патовая ситуёвина: формально ни войны ни мира... Требования украинцев разумны, но совершенно не безупречны юридически... щас Памфилова всё "честнАпроведёт", а виновны во всём будут "жидохохлабандероцсы"... тупик... разговор глухого со слепым... (((
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1
Александр Коваленко , 11 сентября 2016 в 13:49
Бендерофошизды притесняли русскоговорящих жителей Донецка и не трогают 80 тысяч граждан РФ? Или те удачно прячутся?
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