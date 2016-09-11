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579 Украина выдвинула условия для проведения выборов в Госдуму в консульствах
Власти Украины допустили возможность провести выборы в Госдуму в консульствах РФ на украинской территории, но при условии, если власти России откажутся от организации дня голосования в Республике Крым и Севастополе. Об этом сказано в сообщении министерства иностранных дел Украины.
Второе условие для проведения выборов на территории Украины — исключить из федеральных списков кандидатов в депутаты от Крыма.
Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину проинформировать Россию о том, что проведение российских выборов на территории Украины невозможно. Директор департамента политики и коммуникации МИД страны Алексей Макеев объяснил, что такая мера предпринята в связи с тем, что Россия намерена провести выборы на «временно оккупированной территории Украины».
Климкин заявил, что проведение выборов в Крыму противоречит украинскому законодательству, а поэтому «является недопустимым».
На Украине в настоящее около 80 тысяч российских избирателей, право на волеизъявление которых будет нарушено, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.
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