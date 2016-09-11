Власти Украины допустили возможность провести выборы в Госдуму в консульствах РФ на украинской территории, но при условии, если власти России откажутся от организации дня голосования в Республике Крым и Севастополе. Об этом сказано в сообщении министерства иностранных дел Украины.

Второе условие для проведения выборов на территории Украины — исключить из федеральных списков кандидатов в депутаты от Крыма.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину проинформировать Россию о том, что проведение российских выборов на территории Украины невозможно. Директор департамента политики и коммуникации МИД страны Алексей Макеев объяснил, что такая мера предпринята в связи с тем, что Россия намерена провести выборы на «временно оккупированной территории Украины».

Климкин заявил, что проведение выборов в Крыму противоречит украинскому законодательству, а поэтому «является недопустимым».

На Украине в настоящее около 80 тысяч российских избирателей, право на волеизъявление которых будет нарушено, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.