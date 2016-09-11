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179 Умер мультипликатор Эдуард Назаров
В Москве на 75-м году жизни скончался мультипликатор Эдуард Назаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного фестиваля «Крок», президентом которого он являлся.
Собеседник агентства объяснил, что режиссер мультфильмов давно болел, у него «были проблемы с сосудами», но до последнего момента он активно работал.
Личность в особо крупных размерах. Памяти Эдуарда Назарова. Создателя народных мультфильмов «Жил-был Пес», «Путешествие муравья», «Мартынко»
«Даже пережив тяжелейшие операции, Эдуард Васильевич продолжал активно работать дома. Он давал консультации студентам и своим бывшим ученикам по Skype, читал десятки сценариев, работал в составе экспертного совета Национальной анимационной премии «Икар», — рассказали в пресс-службе.
Время и дата прощания пока уточняются.
Эдуард Назаров снял такие мультфильмы, как «Жил-был пес», «Мартынко», «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову». Также он был художником-постановщиком «Винни-Пуха» и «Острова».
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