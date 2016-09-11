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Новости

179 Умер мультипликатор Эдуард Назаров

11.09.2016 Теги: культура, мультфильмы, режиссеры

В Москве на 75-м году жизни скончался мультипликатор Эдуард Назаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного фестиваля «Крок», президентом которого он являлся.

Собеседник агентства объяснил, что режиссер мультфильмов давно болел, у него «были проблемы с сосудами», но до последнего момента он активно работал.

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«Даже пережив тяжелейшие операции, Эдуард Васильевич продолжал активно работать дома. Он давал консультации студентам и своим бывшим ученикам по Skype, читал десятки сценариев, работал в составе экспертного совета Национальной анимационной премии «Икар», — рассказали в пресс-службе.

Время и дата прощания пока уточняются.

Эдуард Назаров снял такие мультфильмы, как «Жил-был пес», «Мартынко», «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову». Также он был художником-постановщиком «Винни-Пуха» и «Острова».


2 комментария

0
Owod_ RUS , 11 сентября 2016 в 13:53
"Ешь, тигра рогатая!" (Мартынко - принцессе).

Уходят мэтры, уходит эпоха... И все чаще ощущаешь, что ты и сам уже... не очень и современный, наверное...

Светлая память замечательному человеку.
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0
kirill malinov , 11 сентября 2016 в 13:54
Очень печальная новость. Одним талантом минус.
"Щас точно спою - Уууу..." (от грусти)
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