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159 Сына и брата экс-президента Египта Мурси задержали за призывы к протестам
Брата и сына бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси задержали сотрудники сил безопасности страны, передает ТАСС со ссылкой на местное издание «Аль-Яум ас-Сабиа».
Задержаны 55-летний брат экс-главы государства Саид Мурси и младший сын экс-президента, проживающие в деревне в провинции Шаркия к востоку от Каира. Задержанных обвиняют в жестокости и организации демонстраций против органов власти в окрестностях и на главной дороге деревни, в которой они живут.
Ранее в июне суд в Египет приговорил Мурси к пожизненному сроку по обвинению в шпионаже. Пожизненный срок в законодательстве Египта означает 25 лет тюрьмы. Также он был приговорен к 15 годам тюрьмы по другому эпизоду.
По делу о передаче Катару документов, связанных с вопросами национальной безопасности, также признаны виновными шесть человек, в том числе два сотрудников телеканала Al Jazeera. В отношении журналситов вердикты были вынесены заочно, остальных приговорили к смертной казни.
В июле 2013 года армия Египта после массовых протестов из-за нахождения у власти представителей движения «Братья-мусульмане» отстранила президента Мухаммеда Мурси от власти и объявила в стране переходный период.
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