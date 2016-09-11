Брата и сына бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси задержали сотрудники сил безопасности страны, передает ТАСС со ссылкой на местное издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Задержаны 55-летний брат экс-главы государства Саид Мурси и младший сын экс-президента, проживающие в деревне в провинции Шаркия к востоку от Каира. Задержанных обвиняют в жестокости и организации демонстраций против органов власти в окрестностях и на главной дороге деревни, в которой они живут.

Ранее в июне суд в Египет приговорил Мурси к пожизненному сроку по обвинению в шпионаже. Пожизненный срок в законодательстве Египта означает 25 лет тюрьмы. Также он был приговорен к 15 годам тюрьмы по другому эпизоду.

По делу о передаче Катару документов, связанных с вопросами национальной безопасности, также признаны виновными шесть человек, в том числе два сотрудников телеканала Al Jazeera. В отношении журналситов вердикты были вынесены заочно, остальных приговорили к смертной казни.

В июле 2013 года армия Египта после массовых протестов из-за нахождения у власти представителей движения «Братья-мусульмане» отстранила президента Мухаммеда Мурси от власти и объявила в стране переходный период.