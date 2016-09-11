Новая газета

Весь день 11 сентября фильм «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (18+)
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

180 Лукашенко заявил о скором завершении переговоров с Россией по газу

11.09.2016 Теги: белоруссия, газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что газовые переговоры с Россией в ближайшее время завершатся, поскольку практически согласована цена на газ, передает РИА Новости.

Накануне завершился очередной раунд переговоров о стоимости российского газа на уровне вице-премьеров. «Этой ночью, поздно вечером нашли приемлемые для нас и для России развязки в этом вопросе», — заявил Лукашенко.

По словам главы государства, договоренность почти достигнута после «дополнительных усилий президентов» двух стран. «Создали некий документ. Мы его за ночь приведем в тот вид, как мы это видим, российская сторона, видимо, предложит свои варианты. Сегодня эти два документа находятся в правительстве России, они рассмотрят и в ближайшее время внесут предложения», — объяснил Лукашенко.

В ближайшее время президент намерен принять участников этих переговоров с белорусской стороны и «утвердить или отклонить позицию, выработанную правительством Белоруссии».

В июле глава министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за российский газ составляет 270 миллионов долларов. В то же время Белоруссия долг не признала, заявляя о несправедливости контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров.


2 комментария

1
Сергей Акользин , 11 сентября 2016 в 15:07
По новости.
===Лукашенко заявил о скором завершении переговоров с Россией по газу===

Чо, Батька соску выклянчил? Прально, ласковый теленок двух маток сосёт (РФ и ЕС)
Ответить 
1
Dr. Eric Gaijin , 11 сентября 2016 в 15:43
Шта за фигня? А как жеж хвалёный ЕврАзЭС и ТС, где цены, перемещение холопов и прочие "правила" "едины для всех"?
Снова "дАГАворилиЦЬсь"?

Короче, Уважаемый Бацка, покупайте газ у армян, а нефть у киргизов, заодно у россиян фиников, а у казахов тунца можно прикупить... со скидкой, ессно...:-)
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

9.
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

11 сентября
10 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама