===Лукашенко заявил о скором завершении переговоров с Россией по газу===

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что газовые переговоры с Россией в ближайшее время завершатся, поскольку практически согласована цена на газ, передает РИА Новости.

Накануне завершился очередной раунд переговоров о стоимости российского газа на уровне вице-премьеров. «Этой ночью, поздно вечером нашли приемлемые для нас и для России развязки в этом вопросе», — заявил Лукашенко.

По словам главы государства, договоренность почти достигнута после «дополнительных усилий президентов» двух стран. «Создали некий документ. Мы его за ночь приведем в тот вид, как мы это видим, российская сторона, видимо, предложит свои варианты. Сегодня эти два документа находятся в правительстве России, они рассмотрят и в ближайшее время внесут предложения», — объяснил Лукашенко.

В ближайшее время президент намерен принять участников этих переговоров с белорусской стороны и «утвердить или отклонить позицию, выработанную правительством Белоруссии».

В июле глава министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за российский газ составляет 270 миллионов долларов. В то же время Белоруссия долг не признала, заявляя о несправедливости контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров.