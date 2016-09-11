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180 Лукашенко заявил о скором завершении переговоров с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что газовые переговоры с Россией в ближайшее время завершатся, поскольку практически согласована цена на газ, передает РИА Новости.
Накануне завершился очередной раунд переговоров о стоимости российского газа на уровне вице-премьеров. «Этой ночью, поздно вечером нашли приемлемые для нас и для России развязки в этом вопросе», — заявил Лукашенко.
По словам главы государства, договоренность почти достигнута после «дополнительных усилий президентов» двух стран. «Создали некий документ. Мы его за ночь приведем в тот вид, как мы это видим, российская сторона, видимо, предложит свои варианты. Сегодня эти два документа находятся в правительстве России, они рассмотрят и в ближайшее время внесут предложения», — объяснил Лукашенко.
В ближайшее время президент намерен принять участников этих переговоров с белорусской стороны и «утвердить или отклонить позицию, выработанную правительством Белоруссии».
В июле глава министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за российский газ составляет 270 миллионов долларов. В то же время Белоруссия долг не признала, заявляя о несправедливости контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров.
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