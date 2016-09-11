Центризбирком России прокомментировал условие властей Украины, при выполнении которых гражданам РФ разрешат проголосовать на думских выборах на территории диппредставительств.

Источник РИА Новости в ЦИК сообщил, что заявление министерства иностранных дел Украины — «из разряда фантазий», и рассматривать их всерьез никто не будет.

Ранее МИД Украины заявил, что власти страны разрешат российским гражданам проголосовать на выборах в Госдуму РФ на территории российских дипломатических миссий, но только при условии отказа России от проведения выборов в Крыму и исключения из списков кандидатов представителей республики.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить правительство России о том, что провести голосование на украинской территории невозможно. Украинские власти объяснили это тем, что Россия проводит выборы в Крыму, который считается Украиной «временно оккупированной территорией». Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова в ответ сказала, что запрет проведения выборов в Госдуму на территории Украины не входит в компетенцию властей этой страны.