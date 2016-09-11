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Новости

53 ЦИК РФ ответил на условия властей Украины для проведения выборов в стране

11.09.2016 Теги: выборы2016, крым, украина, цик

Центризбирком России прокомментировал условие властей Украины, при выполнении которых гражданам РФ разрешат проголосовать на думских выборах на территории диппредставительств.

Источник РИА Новости в ЦИК сообщил, что заявление министерства иностранных дел Украины — «из разряда фантазий», и рассматривать их всерьез никто не будет.

Ранее МИД Украины заявил, что власти страны разрешат российским гражданам проголосовать на выборах в Госдуму РФ на территории российских дипломатических миссий, но только при условии отказа России от проведения выборов в Крыму и исключения из списков кандидатов представителей республики.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить правительство России о том, что провести голосование на украинской территории невозможно. Украинские власти объяснили это тем, что Россия проводит выборы в Крыму, который считается Украиной «временно оккупированной территорией». Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова в ответ сказала, что запрет проведения выборов в Госдуму на территории Украины не входит в компетенцию властей этой страны.


1 комментарий

0
yuri matiasch , 11 сентября 2016 в 15:58
Отлично ! Все , кто состоит на консульском учёте в Украине, автоматически проголосуют за ЕДРО !
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