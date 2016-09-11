Центризбирком Белоруссии признал, что выборы нижней палаты парламента в стране официально состоялись, явка на них к 14:00 превысила 52%, передает Интерфакс.

В случае, если явка составляет меньше 50% населения страны, имеющего право голосовать, ЦИК не признает выборы состоявшимися.

В Минске проголосовали 41,93% избирателей, в области — 51,54%. Явка в Брестской области составила 50,16% избирателей от общего числа, в Витебской — 58,17%, Гомельской — 59,01%, Гродненской — 53,66%, Могилевской — 57,35%.

С 6 по 10 сентября, в ходе досрочного голосования, проголосовала почти треть избирателей. Число проголосовавших посредством диппредставительств Белоруссии в других странах проголосовали 52,16% избирателей.

В воскресенье, 11 сентября, в Белоруссии проходят выборы депутатов нижней палаты белорусского парламента — Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. Избирательные участки будут работать до 20:00.