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Новости

237 Парламентские выборы в Белоруссии признали состоявшимися

11.09.2016 Теги: белоруссия, выборы

Центризбирком Белоруссии признал, что выборы нижней палаты парламента в стране официально состоялись, явка на них к 14:00 превысила 52%, передает Интерфакс.

В случае, если явка составляет меньше 50% населения страны, имеющего право голосовать, ЦИК не признает выборы состоявшимися.

В Минске проголосовали 41,93% избирателей, в области — 51,54%. Явка в Брестской области составила 50,16% избирателей от общего числа, в Витебской — 58,17%, Гомельской — 59,01%, Гродненской — 53,66%, Могилевской — 57,35%.

С 6 по 10 сентября, в ходе досрочного голосования, проголосовала почти треть избирателей. Число проголосовавших посредством диппредставительств Белоруссии в других странах проголосовали 52,16% избирателей.

В воскресенье, 11 сентября, в Белоруссии проходят выборы депутатов нижней палаты белорусского парламента — Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. Избирательные участки будут работать до 20:00.


3 комментария

2
5kopeek FreukenBok , 11 сентября 2016 в 16:24
Отстали от нас беларусы. У них еще порог явки существует.
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-2
Dr. Eric Gaijin , 11 сентября 2016 в 16:46
И.... сенсация!.... Победила партия "НурОтан" :-) при 99,7% проголосовавших "за" ...
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1
Valzhyna Paulouskaya , 11 сентября 2016 в 17:01
Рассказываю. Звонок маме в домофон сегодня где-то после полудня, к ближе к обеду.
- Да.
- Здравствуйте! Вы проголосовали?
- Какая вам разница?
- Если нет, то мы готовы к вам зайти и провести голосование на дому.
- Нет, спасибо.
- И все-таки, мы бы хотели вас убедить, что это нужно именно вам.
Моя мама всегда была гением креатива.
- Не могу. У меня дочка - бандеровка. Да и у вас могут быть неприятности.
Как ветром сдуло.
В Гродно у тети - такая же ситуация. Только к ней вообще приперлись с утра.
Она им - я в костел на воскресную мессу. Они ей - да проголосуйте, чего уж там! Тетка вдвоем с соседкой шум подняли, сказали, что позовут польского и литовского консулов. Те свалили.
Очень много нарушений в деревнях. Какая-нибудь активистка "з канторы" привозит бабушек в сельсовет (по этому поводу даже продуктовая лавка там открыта в воскресенье) и дружно им всовывает "паперачки", где показывает "што трэба намаляваць". Или наоборот - "кантору" с активисткой привозят в отдаленные села, где один мало-мальски ходячий и зрячий голосует за всех(!) своих немощных домочадцев.
Вот такие выборы, "признанные состоявшимися".
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