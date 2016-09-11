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Новости

199 В США почтили память жертв теракта 11 сентября

11.09.2016 Теги: сша, теракт, терроризм

В Нью-Йорке прошли траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, передает Reuters.

В 8:46 по местному времени (15:46 по Москве) была объявлена минута молчания. Именно в это время 15 лет назад угнанный террористами самолет врезался в одну из башен-близнецов Всемирного торгового центра на Манхэттене.

В общей сложности объявлено шесть «моментов молчания». Первая символизирует столкновение первого самолета с северной башней-близнецом, вторая (в 9:03) — столкновения второго самолета с южной башней. Третью минуту молчания объявили в 9:37 — в эту минуту 15 лет назад самолет врезался в Пентагон. Четвертая — в 9:59 — символизирует падение южной башни, пятая (в 10:03) — крушение захваченного террористами авиарейса в Пеннсильвании, шестую минуту молчания объявили в 10:28 — в этот момент рухнула северная башня в Нью-Йорке.

В мемориальном центре на месте теракта зачитали имена 2983 человек, ставших жертвами теракта. Каждое имя разделял звон церквовного колокола.

Президент США Барак Обама вместе со своей супругой Мишель почтили погибших минутой молчания рядом с Белым домом в Вашингтоне. Глава государства заявил, что американская нация никогда не забудет жертв теракта. Он также призвал граждан обращаться к любви и вере, «чтобы она не покидала вас» и не позволять врагам США разделять друг друга.


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