Новости
199 В США почтили память жертв теракта 11 сентября
В Нью-Йорке прошли траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, передает Reuters.
В 8:46 по местному времени (15:46 по Москве) была объявлена минута молчания. Именно в это время 15 лет назад угнанный террористами самолет врезался в одну из башен-близнецов Всемирного торгового центра на Манхэттене.
В общей сложности объявлено шесть «моментов молчания». Первая символизирует столкновение первого самолета с северной башней-близнецом, вторая (в 9:03) — столкновения второго самолета с южной башней. Третью минуту молчания объявили в 9:37 — в эту минуту 15 лет назад самолет врезался в Пентагон. Четвертая — в 9:59 — символизирует падение южной башни, пятая (в 10:03) — крушение захваченного террористами авиарейса в Пеннсильвании, шестую минуту молчания объявили в 10:28 — в этот момент рухнула северная башня в Нью-Йорке.
В мемориальном центре на месте теракта зачитали имена 2983 человек, ставших жертвами теракта. Каждое имя разделял звон церквовного колокола.
Президент США Барак Обама вместе со своей супругой Мишель почтили погибших минутой молчания рядом с Белым домом в Вашингтоне. Глава государства заявил, что американская нация никогда не забудет жертв теракта. Он также призвал граждан обращаться к любви и вере, «чтобы она не покидала вас» и не позволять врагам США разделять друг друга.
Блог редакции
«Всегда ваш, Василий Уткин»
Патриотическое селфи, казачий шансон и спрятанная граната
Чиновники как парачеловеки
Кич - не культ
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского765
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1099
-
Москва. День города: благоустройство и кино5109
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»4077
-
Выборы Госдумы. Кампания в центре Москвы1980
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований2181
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
':-):-):-)
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Теперь о причинах моей поддержки единственного законного светского и...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Самое читаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»83400
Кризис среднего класса54644
Генерал Маркин и рождение силового гламура48953
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев