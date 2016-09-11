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121 Многодетная мать прервала голодовку у здания московской мэрии по состоянию здоровья
Многодетная мать Лариса Дроздова, четверо суток назад объявившая сухую голодовку у стен московской мэрии в знак протеста против нарушения прав очередников-льготников, в субботу была вынуждена прервать голодовку, сообщает руководитель объединения очередников Москвы Луиза Мартьянова. По ее словам, утром 10 сентября, в день города, женщину задержали полицейские и доставили в ОВД Тверское для дачи объяснений. Там спустя три часа, активистке стало плохо, она потеряла сознание и была госпитализирована в Боткинскую больницу, где ей оказали первую помощь.
«Утром ко мне подъехала полицейская машина, к тому месту, где я уже третий день стояла с плакатом. Сказали, что хотят в очередной раз проверить документы, но через три часа, как то положено по закону, отказались отпускать, сказали, что закроют меня на весь день, потому что в праздник есть указание чтобы никаких пикетов не было», — рассказывает Дроздова.
После того как женщину завели в отдельный кабинет, по словам многодетной матери сотрудники полиции принялись ей хамить, а один из двоих полицейских, проводивших беседу, русый, лет тридцати мужчина — стал демонстративно дымить в лицо электронной сигаретой с очень сладким запахом. «Я попросила не делать так, потому что на третий день сухой голодовки мне от этого становится плохо, но он продолжил, я попросила вызвать скорую, после чего я действительно потеряла сознание», — рассказывает Дроздова.
«Пока я лежала на полу, несколько мужчин, задержанных по другому какому-то делу, попытались мне помочь, но их остановили словами, что дескать я ломаю комедию, мне заплатили, один из сотрудников полиции даже спрашивал издевательски: не холодно ли мне лежать, не хочу ли я еще поваляться на полу на плитке, но как только прибыла скорая, они подтвердили необходимость госпитализации, поставили капельницу и увезли в больницу», — сообщает активистка.
Другим активистам-очередникам, добивающихся от города выполнения жилищных обязательств перед льготными категориями удалось накануне прорваться к мэру: «Во время праздника у мэрии нам удалось его выследить в толпе и подойти, я озвучила наши требования, попросила обратить внимание на проблему, на что он ответил что «обязательно решу» и сбежал от нас, равно как и Ефимов, руководитель Департамента городского имущества, которого нам также удалось застать», — рассказывает Луиза Мартьянова.
По ее словам, уже в понедельник на место выбывшей по состоянию здоровья Дроздовой к мэрии с голодовкой выйдет другая очередница, стоящая в очереди, как и многие, уже более 20 лет, инвалид второй группы Надежда Ковалькова. Сама же Дроздова в настоящее время по собственному желанию была выписана из Боткинской больницы и проходит курс реабилитации дома.
Автор
Дмитрий Ребров
корреспондент
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