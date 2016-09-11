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2246 Полицейские в Москве остановили машину из открывшего стрельбу свадебного кортежа
Московские полицейские остановили автомобиль, объявленный в розыск, после сообщений очевидцев о свадебном кортеже, открывшем стрельбу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
«В ходе проводимой проверки сотрудниками ГИБДД разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена на улице Покровка в центре Москвы», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас полицейские опрашивают водителя и пассажиров автомобиля.
Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на Каспийской улице был задержан другой автомобиль из кортежа — Porsche Panamera, пассажир которого открыл стрельбу. Задежание произошло на Новоцарицынском шоссе у контрольно-пропускного пункта парка «Царицыно».
По словам источника, в кортеже были автомобили марок Bentley, Maybach и три Porshe. Кортеж двигался по Ленинградскому проспекту в сторону центра. В связи с инцидентом полиция объявила план «Перехват».
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