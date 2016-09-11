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Новости

2246 Полицейские в Москве остановили машину из открывшего стрельбу свадебного кортежа

11.09.2016

Московские полицейские остановили автомобиль, объявленный в розыск, после сообщений очевидцев о свадебном кортеже, открывшем стрельбу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«В ходе проводимой проверки сотрудниками ГИБДД разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена на улице Покровка в центре Москвы», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полицейские опрашивают водителя и пассажиров автомобиля.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на Каспийской улице был задержан другой автомобиль из кортежа — Porsche Panamera, пассажир которого открыл стрельбу. Задежание произошло на Новоцарицынском шоссе у контрольно-пропускного пункта парка «Царицыно».

По словам источника, в кортеже были автомобили марок Bentley, Maybach и три Porshe. Кортеж двигался по Ленинградскому проспекту в сторону центра. В связи с инцидентом полиция объявила план «Перехват».


5 комментариев

1
Owod_ RUS , 11 сентября 2016 в 18:19
Каждому полицейскому, "остановившему машину", по звезде героя и внеочередной отпуск - в декабре - в "здравницы Крыма".
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1
Anton Zuykov , 11 сентября 2016 в 19:11
"В связи с инцидентом полиция объявила план «Перехват»."

Правда? А что, в МСК так много таких машин, что просто по базе "пробить" нельзя, кто это был? Майбахов вообще супермало, по идее...
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1
Андрей В , 11 сентября 2016 в 19:20
Для приближенных Рамзана Ахматовича всегда найдутся!
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0
ашим .н , 11 сентября 2016 в 19:46
ANTON ZUYKOV , 11 сентября 2016 в 19:11

По базе пробить это банально.За это медальку не дадут.Другое дело успешно проведенная операция "Перехват"
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-1
Мюнхаузен Барон , 11 сентября 2016 в 19:32
Феерически просранные Кремлем две чеченские кампании дают о себе знать.
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