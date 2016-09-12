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209 СК изъял документы в главном управлении Центробанка в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и бойцы ОМОНа провели выемку документов в офисе главного управления Центробанка в Москве (ул. Балчуг, 2), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к банку, а также сотрудников регулятора и СКР.
По данным издания, документы изъяли в пятницу, 9 сентября. По словам одного из сотрудников банка, выемка связана с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ).
Собеседник издания отметил, что на его памяти впервые в банк пришли следователи с ОМОНом.
«Странно, что потребовалось непосредственное участие сотрудников СКР и выемка документов. Как правило, ЦБ предоставляет органам такие вещи по запросу», — сказал он.
В пресс-службе банка заявили, что «следственные мероприятия» проводились «в отношении отдельных сотрудников Банка России» и результаты пока не известны. От более подробных комментариев в ЦБ отказались. Другой источник издания, близкий к сотрудникам банка, также сообщил, что следователи интересовались нарушениями именно сотрудников ЦБ.
Центробанк отозвал у МАБа лицензию 3 февраля этого года из-за нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска. Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплатит вкладчикам лишенного лицензии МАБ около 26,8 млн рублей.
Как отмечают «Ведомости», отзыв лицензии обернулся очередной потерей для бюджета, поскольку выяснилось, что из банка исчезло более 6 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Напомним, бывший топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин и его брат Борис обвиняются в хищении средств МАБ в виде кредитов на сумму более одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, в период с 2007 по 2011 годы братья незаконно завладели средствами на сумму 530 млн рублей и $9,5 млн. Пользуясь подконтрольными фирмами Афонины заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта».
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