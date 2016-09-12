Новая газета

Весь день 11 сентября фильм «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (18+)
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

209 СК изъял документы в главном управлении Центробанка в Москве

12.09.2016 Теги: омон, следственный комитет, центробанк

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и бойцы ОМОНа провели выемку документов в офисе главного управления Центробанка в Москве (ул. Балчуг, 2), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к банку, а также сотрудников регулятора и СКР.

По данным издания, документы изъяли в пятницу, 9 сентября. По словам одного из сотрудников банка, выемка связана с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ). 

Собеседник издания отметил, что на его памяти впервые в банк пришли следователи с ОМОНом. 

«Странно, что потребовалось непосредственное участие сотрудников СКР и выемка документов. Как правило, ЦБ предоставляет органам такие вещи по запросу», — сказал он.

В пресс-службе банка заявили, что «следственные мероприятия» проводились «в отношении отдельных сотрудников Банка России» и результаты пока не известны. От более подробных комментариев в ЦБ отказались. Другой источник издания, близкий к сотрудникам банка, также сообщил, что следователи интересовались нарушениями именно сотрудников ЦБ.

Центробанк отозвал у МАБа лицензию 3 февраля этого года  из-за нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска. Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплатит вкладчикам лишенного лицензии МАБ около 26,8 млн рублей. 

Как отмечают «Ведомости», отзыв лицензии обернулся очередной потерей для бюджета, поскольку выяснилось, что из банка исчезло более 6 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

Напомним, бывший топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин и его брат Борис обвиняются в хищении средств МАБ в виде кредитов на сумму более одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 годы братья незаконно завладели средствами на сумму 530 млн рублей и $9,5 млн. Пользуясь подконтрольными фирмами Афонины заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта». 


Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

9.
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

11 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама