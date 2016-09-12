Новая газета

Весь день 11 сентября фильм «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (18+)
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

2233 У Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию

12.09.2016 Теги: выборы, клинтон, сша

У кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию, сообщила ее лечащий врач Лиза Бардек, слова которой приводит в своем твиттере журналист CNN Дан Мерика.

«У экс-госсекретаря Клинтон был кашель, связанный с аллергиями. В пятницу при плановом обследовании, проведенном в связи тем, что кашель был уже давно, у нее диагностировали пневмонию. Ей выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график», — рассказала врач, отметив, что в настоящее время Клинтон чувствует себя лучше. 

Однако вслед за этим последовало другое сообщение — Клинтон отменила поездку в Калифорнию, которая должна была состояться 12 и 13 сентября. Как отмечает Reuters, изменение в графике связано с состоянием здоровья кандидата в президенты США.

Накануне во время траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года Клинтон почувствовала себя плохо. Она покинула церемонию раньше, чем планировалось.


3 комментария

-3
Dmitri Khripko , 12 сентября 2016 в 09:02
Я же говорил, что победит Трамп, а мне никто не верит...
Ответить 
-4
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 09:16
пишут,что у нее сосудистая деменция.- через год состояние овоща или R.I.P.
http://www.express.co.uk/news/...
Ответить 
0
Алекс Ковалев , 12 сентября 2016 в 09:03
Да обидно так, на последних этапах предвыборной гонки свалиться с пневмонией. И хоть я и не симпатизирую Хиллари Клинтон, хочется пожелать ей скорейшего выздоровления.
P.S: Надеюсь на этот раз обошлось без российских спец. служб?!
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

9.
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

12 сентября
11 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама