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2233 У Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию
У кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию, сообщила ее лечащий врач Лиза Бардек, слова которой приводит в своем твиттере журналист CNN Дан Мерика.
«У экс-госсекретаря Клинтон был кашель, связанный с аллергиями. В пятницу при плановом обследовании, проведенном в связи тем, что кашель был уже давно, у нее диагностировали пневмонию. Ей выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график», — рассказала врач, отметив, что в настоящее время Клинтон чувствует себя лучше.
Однако вслед за этим последовало другое сообщение — Клинтон отменила поездку в Калифорнию, которая должна была состояться 12 и 13 сентября. Как отмечает Reuters, изменение в графике связано с состоянием здоровья кандидата в президенты США.
Накануне во время траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года Клинтон почувствовала себя плохо. Она покинула церемонию раньше, чем планировалось.
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У Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию
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