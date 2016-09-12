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Новости

718 В парламент Белоруссии впервые за 20 лет прошли кандидаты от оппозиции

12.09.2016 Теги: белоруссия, выборы, оппозиция

В парламент Белоруссии попали кандидаты от оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦИК страны Лидии Ермошиной. 

Победителем по одному из округов Минска стала член Объединенной гражданской партии, профессиональный юрист и  предприниматель Анна Конопацкая. На своем избирательном округе она обошла первую женщину-кандидата в президенты Белоруссии Татьяну Короткевич.

Еще одним представителем оппозиции по итогам выборов стала зампред оппозиционного «Общества белорусского языка», научный сотрудник Института языкознания Академии наук Елена Анисим. 

В предыдущем составе белорусского парламента представителей оппозиции не было.

Парламентские выборы в Белоруссии состоялись 11 сентября. Явка составила порядка 74,32%.


6 комментариев

-4
Dmitri Khripko , 12 сентября 2016 в 09:03
И у нас пройдут.
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-2
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 09:19
И у нас пройдут.

как?
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0
Sana Epifan , 12 сентября 2016 в 09:39
Бочка дегтя от ложки меда слаще не станет.
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-2
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 09:45
Есть поговорка лучше : с паршивой овцы, хоть шерсти клок.)
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0
ашим .н , 12 сентября 2016 в 09:46
Это дело поправимое.Помнится наш нынешний строитель космодромов и квартир(или наоборот) тоже в оппозиции был.
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0
Grahor Rootless , 12 сентября 2016 в 09:56
Обнять и плакать. Оппозиция. Свобода!
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