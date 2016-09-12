Новости
718 В парламент Белоруссии впервые за 20 лет прошли кандидаты от оппозиции
В парламент Белоруссии попали кандидаты от оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦИК страны Лидии Ермошиной.
Победителем по одному из округов Минска стала член Объединенной гражданской партии, профессиональный юрист и предприниматель Анна Конопацкая. На своем избирательном округе она обошла первую женщину-кандидата в президенты Белоруссии Татьяну Короткевич.
Еще одним представителем оппозиции по итогам выборов стала зампред оппозиционного «Общества белорусского языка», научный сотрудник Института языкознания Академии наук Елена Анисим.
В предыдущем составе белорусского парламента представителей оппозиции не было.
Парламентские выборы в Белоруссии состоялись 11 сентября. Явка составила порядка 74,32%.
Блог редакции
У Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию
СК изъял документы в главном управлении Центробанка в Москве
Символ победы добра над злом
Чума во время пира
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского1524
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1246
-
Москва. День города: благоустройство и кино5782
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»4416
-
Выборы Госдумы. Кампания в центре Москвы2088
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований2187
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Добрый вечер!По какому источнику вы привели Куучюк Кайнаджирийский...
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Я не понимаю абсолютно, откуда у вас могли сформироваться такие...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»65989
Кризис среднего класса55127
Генерал Маркин и рождение силового гламура50085
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
6 комментариев