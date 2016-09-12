В парламент Белоруссии попали кандидаты от оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦИК страны Лидии Ермошиной.

Победителем по одному из округов Минска стала член Объединенной гражданской партии, профессиональный юрист и предприниматель Анна Конопацкая. На своем избирательном округе она обошла первую женщину-кандидата в президенты Белоруссии Татьяну Короткевич.

Еще одним представителем оппозиции по итогам выборов стала зампред оппозиционного «Общества белорусского языка», научный сотрудник Института языкознания Академии наук Елена Анисим.

В предыдущем составе белорусского парламента представителей оппозиции не было.

Парламентские выборы в Белоруссии состоялись 11 сентября. Явка составила порядка 74,32%.