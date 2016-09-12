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430 «Гражданская платформа» переписывает иск к «Парнасу»
«Гражданская платформа» переписывает исковое заявление в отношении «Парнаса», и вскоре оно вновь будет подано в Верховный суд. Вместо снятия «Парнаса» с выборов за экстремизм «Гражданская платформа» потребует привлечь ее руководство (лидера списка Михаила Касьянова, блогера Вячеслав Мальцева и историка Андрея Зубова) к уголовной ответственности за тот же экстремизм. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на лидера «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова.
По его словам, отозвать прежний иск решили, поскольку «“Парнас” превращает все это в пиар и дешевую рекламу». «Мы хотели обсудить все в суде, а они начали говорить об этом на каждом мероприятии, в СМИ», — сказал Шайхутдинов.
Еще одной причиной, по словам лидера «Гражданской платформы», является обращения СМИ, которые «просили продолжить конкуренцию на выборах», и слова «либеральной общественности о том, что заявление в ВС — это рука Кремля». По словам Шайхутдинова, это не соответствует действительности, так как иск — «сугубо партийная инициатива».
Когда будет подан новый иск, до или после выборов, Шайхутдинов затруднился ответить. По его словам, это зависит от того, как будут работать юристы.
Зампред «Парнаса» Константин Мерзликин назвал инициативу «Гражданской платформы» с исками «самодеятельностью». По его словам, партия «пыталась поймать настроения начальников в администрации президента, либо все-таки была четкая команда из администрации президента».
Напомним, 8 сентября «Гражданская платформа» обратилась в Верховный суд с заявлением об отмене регистрации партии «Парнас» на выборах в Госдуму, поскольку, как утверждалось в иске, высказывания руководства «Парнаса» носят экстремистский характер. Рассмотрение в ВС данного иска должно было состояться 12 сентября (последний день, когда ВС может снять с выборов партию).
10 сентября председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что Центризбирком не поддерживает данный иск и ЦИК «сделает все возможное в рамках предоставленных ей полномочий, чтобы все партии, которые были зарегистрированы ЦИКом, благополучно дошли до 18 сентября». В тот же день лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов заявил, что партия свой иск отозвала.
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