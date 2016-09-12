Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

607 Банки попросили доступ к кредитной истории граждан без их согласия

12.09.2016 Теги: банк, банки, кредит, центробанк

Банковское сообщество под эгидой ассоциации «Россия» направило в Центральный банк предложение отменить в ряде случае обязательное согласие клиента на запрос банка в бюро кредитных историй (БКИ), сообщает газета «Коммерсант».

Банкиры предлагают скорректировать закон «О кредитных историях» так, чтобы однажды полученное согласие на запрос в БКИ стало бессрочным. Сейчас оно действительно на протяжении двух месяцев с момента получения или до конца кредита в случае его выдачи.

Другое предложение банкиров состоит в том, чтобы отменить необходимость получения согласия на запрос кредитной истории для тех граждан, которые уже присутствуют в клиентской базе

Зампред Центробанка Михаил Сухов рассказал изданию, что в ЦБ готовы обсудить предложения банкиров в случае. если они приведут весомые аргументы. Вместе с тем он отметил, что получение согласия заемщика превратилось в формальность — банки при отказе клиента на запрос в БКИ кредит все равно не выдадут.


6 комментариев

0
Dmitri Khripko , 12 сентября 2016 в 10:34
А сейчас доступа нету? )) Вот рассмешили!
Ответить 
2
Евгений Ковальски , 12 сентября 2016 в 10:53
Да, смешно, когда полукриминальные росс. банки пытаются выглядеть цивилизованными.
В любом банке есть служба, нелегально, без вашего согласия занимающаяся не только проверкой кредитной истории гражданина, но и при необходимости более глубокой проверкой. Т. е. собирается проще говоря на вас досье.
Это также делается при обратном действе, т. е. когда нужно не дать, а взять, при отмывании денег. Ну это когда вычисляется нужный гражданин (предприниматель, студент, бомж без прописки, наркоман...), лучше беспринципный, без определённых устойчивых связей в обществе, пофигист (чтобы не настучал, не пошёл в суд) для снятия, обналичивания средств за проценты, при переводах за бугор.
Я думаю, что в банках происходит негласный обмен такой информацией, взаимовыручка так сказать, помогающая банкам создать глобальную базу данных на каждого заёмщика или наоборот, отмывателя денег.
Ответить 
1
F IN , 12 сентября 2016 в 11:12
Все верно, доступ и сейчас есть. В т.ч., негласный. Поскольку СБ в банках - люди из органов, то нужную инфу они и так узнают. Зависит, конечно, от уровня банка/СБ.
Это довольно распространенное явление - приватность в информационном обществе - фикция.
Ответить 
0
Dmitry Starostin , 12 сентября 2016 в 10:41
банки при отказе клиента на запрос в БКИ кредит все равно не выдадут.
---------
выдадут, никуда не денутся. и 10 раз позвонят, чтоб побыстрее приезжали.
Ответить 
0
Виктор Дремов , 12 сентября 2016 в 11:34
Хорошо было бы одобрить выдачу кредита гражданину, без его ведома и согласия. Если деньги не забрал - его проблемы. Держитесь, хорошего вам настроения.
Ответить 
0
Dmitri Khripko , 12 сентября 2016 в 11:53
))
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

9.
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

12 сентября
11 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама