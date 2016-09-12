Банковское сообщество под эгидой ассоциации «Россия» направило в Центральный банк предложение отменить в ряде случае обязательное согласие клиента на запрос банка в бюро кредитных историй (БКИ), сообщает газета «Коммерсант».

Банкиры предлагают скорректировать закон «О кредитных историях» так, чтобы однажды полученное согласие на запрос в БКИ стало бессрочным. Сейчас оно действительно на протяжении двух месяцев с момента получения или до конца кредита в случае его выдачи.

Другое предложение банкиров состоит в том, чтобы отменить необходимость получения согласия на запрос кредитной истории для тех граждан, которые уже присутствуют в клиентской базе

Зампред Центробанка Михаил Сухов рассказал изданию, что в ЦБ готовы обсудить предложения банкиров в случае. если они приведут весомые аргументы. Вместе с тем он отметил, что получение согласия заемщика превратилось в формальность — банки при отказе клиента на запрос в БКИ кредит все равно не выдадут.