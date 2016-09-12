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Новости

620 В аэропорт Жуковский прибыл первый рейс

12.09.2016 Теги: авиакомпании, москва

Международный аэропорт в подмосковном Жуковском принял первый рейс, сообщает РИА Новости. Рейс выполнила белорусская авиакомпания «Белавиа». Самолет из Минска прибыл с задержкой в сорок минут.

Рейсы Минск — Аэропорт Жуковский — Минск планируется выполнять ежедневно. Стоимость билета в одну сторону составит от 34 евро, в обе стороны — 63 евро, включая таксы и сборы.

Изначально аэропорт должны были открыть 15 марта, однако тогда дату открытия перенесли на неопределенный срок. Сообщалось, что аэропорт к тому моменту еще не получил постановление правительства о международном авиасообщении. В итоге аэропорт официально открыли в конце мая, но до 12 сентября он фактически не работал. 

«Белавиа» — пока единственная авиакомпании, выполняющая рейсы из нового аэропорта. Полеты осуществляются между Москвой и Минском. Кроме «Белавиа», допуски на полеты из Жуковского имеют три российских авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ямал» и «Вим-авиа». Даты начала полетов из Жуковского эти авиакомпании пока не объявили.

Раменское стал четвертым международным аэропортом московского авиаузла наряду с Шереметьево, Домодедово и Внуково. Ожидается, что к 2021 году, как аэропорт будет способен обеспечить пропускную способность до 12 миллионов пассажиров и обработку 40 тысяч тонн грузов в год.

Добраться до аэропорта можно, отправившись от Казанского вокзала (станция метро «Комсомольская») до станции Отдых (электричка добирается около часа), либо на автомобиле по Новорязанскому шоссе.


1 комментарий

0
kirill malinov , 12 сентября 2016 в 11:46
Кто в теме: - это будет аэропорт совместного базирования с ЛИИ им Громова, или у нового а/п своя отдельная ВПП?

Удачи и безопасных перевозок. Чтоб не покусились потом никакие погоны на раскрученный успешный бизнес.
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