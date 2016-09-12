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620 В аэропорт Жуковский прибыл первый рейс
Международный аэропорт в подмосковном Жуковском принял первый рейс, сообщает РИА Новости. Рейс выполнила белорусская авиакомпания «Белавиа». Самолет из Минска прибыл с задержкой в сорок минут.
Рейсы Минск — Аэропорт Жуковский — Минск планируется выполнять ежедневно. Стоимость билета в одну сторону составит от 34 евро, в обе стороны — 63 евро, включая таксы и сборы.
Изначально аэропорт должны были открыть 15 марта, однако тогда дату открытия перенесли на неопределенный срок. Сообщалось, что аэропорт к тому моменту еще не получил постановление правительства о международном авиасообщении. В итоге аэропорт официально открыли в конце мая, но до 12 сентября он фактически не работал.
«Белавиа» — пока единственная авиакомпании, выполняющая рейсы из нового аэропорта. Полеты осуществляются между Москвой и Минском. Кроме «Белавиа», допуски на полеты из Жуковского имеют три российских авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ямал» и «Вим-авиа». Даты начала полетов из Жуковского эти авиакомпании пока не объявили.
Раменское стал четвертым международным аэропортом московского авиаузла наряду с Шереметьево, Домодедово и Внуково. Ожидается, что к 2021 году, как аэропорт будет способен обеспечить пропускную способность до 12 миллионов пассажиров и обработку 40 тысяч тонн грузов в год.
Добраться до аэропорта можно, отправившись от Казанского вокзала (станция метро «Комсомольская») до станции Отдых (электричка добирается около часа), либо на автомобиле по Новорязанскому шоссе.
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