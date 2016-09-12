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149 Следственные действия в офисе ЦБ проводились по заявлению о краже дивана
Следственные действия в офисе главного управления Центробанка в Москве проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы в лишенном лицензии Международном акционерном банке (МАБ), сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
«Действительно в пятницу в ЦБ правоохранительные органы проводили следственные действия в связи с заявлением о краже в Международном акционерном банке, в котором введена временная администрация в связи с санацией банка», — рассказал собеседник издания, добавив, что речь идет о краже дивана, вазы и картины.
По его словам, подозреваемые по делу уже установлены и признали свою вину.
Ранее «Ведомости» сообщили, что в пятницу сотрудники Следственного комитета провели выемку документов в офисе Центробанка на улице Балчуг. По словам одного из сотрудников банка, выемка связана с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), у которого ЦБ отозвал лицензию из-за нарушения банковского законодательства при оценке кредитного риска.
Собеседник издания отметил, что на его памяти впервые в банк пришли следователи с ОМОНом.
В пресс-службе банка заявили, что «следственные мероприятия» проводились «в отношении отдельных сотрудников Банка России» и результаты пока не известны. От более подробных комментариев в ЦБ отказались. Другой источник издания, близкий к сотрудникам банка, также сообщил, что следователи интересовались нарушениями именно сотрудников ЦБ.
Как отмечают «Ведомости», отзыв лицензии обернулся очередной потерей для бюджета, поскольку выяснилось, что из банка исчезло более 6 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Бывшего топ-менеджера «Алмазювелирэкспорта» Виктора Афонина и его брата Бориса обвиняют в хищении средств МАБ в виде кредитов на сумму более одного миллиарда рублей.
По версии следствия, в период с 2007 по 2011 годы братья незаконно завладели средствами на сумму 530 млн рублей и $9,5 млн. Пользуясь подконтрольными фирмами Афонины заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта».
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