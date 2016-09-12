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432 ЦИК организовал участки для голосования в приграничных с Украиной странах
Центризбирком организовал избирательные участки в приграничных с Украиной странах после запрета Киева на проведение в стране выборов в Госдуму для российских граждан. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.
«Надеюсь, что украинские власти изменят свою позицию, поскольку эта ситуация может ударить бумерангом и по самой Украине самым неожиданным образом. Но, на всякий случай, мы организовали также участки для голосования в приграничных с Украиной странах, с их согласия», — рассказала Памфилова.
Ограничение Украины на своей территории процесса голосования для граждан России глава ЦИК назвала «абсурдной ситуацией, попирающей все международные нормы». Она также добавила, что ее «повергло в крайнее изумление» запрет украинских властей.
«Как можно шумно декларировать свои стремления стать цивилизованной демократической европейской страной и одновременно демонстрировать полное незнание и непонимание принятых на себя международных обязательств?», — подчеркнула Памфилова.
Избирательные участки созданы в посольстве России в Киеве, а также генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове.
Напомним, накануне источник РИА Новости в ЦИК сообщил, что заявление министерства иностранных дел Украины — «из разряда фантазий», и рассматривать их всерьез никто не будет.
Ранее МИД Украины заявил, что власти страны разрешат российским гражданам проголосовать на выборах в Госдуму РФ на территории российских дипломатических миссий, но только при условии отказа России от проведения выборов в Крыму и исключения из списков кандидатов представителей республики.
До этого президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить правительство России о том, что провести голосование на украинской территории невозможно. Украинские власти объяснили это тем, что Россия проводит выборы в Крыму, который считается Украиной «временно оккупированной территорией». Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова в ответ сказала, что запрет проведения выборов в Госдуму на территории Украины не входит в компетенцию властей этой страны.
Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. Зарубежные участки для голосования граждан России будут организованы в более 140 странах.
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