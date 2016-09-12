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Новости

432 ЦИК организовал участки для голосования в приграничных с Украиной странах

12.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, памфилова, цик

Центризбирком организовал избирательные участки в приграничных с Украиной странах после запрета Киева на проведение в стране выборов в Госдуму для российских граждан. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Надеюсь, что украинские власти изменят свою позицию, поскольку эта ситуация может ударить бумерангом и по самой Украине самым неожиданным образом. Но, на всякий случай, мы организовали также участки для голосования в приграничных с Украиной странах, с их согласия», — рассказала Памфилова.

Ограничение Украины на своей территории процесса голосования для граждан России глава ЦИК назвала «абсурдной ситуацией, попирающей все международные нормы». Она также добавила, что ее «повергло в крайнее изумление» запрет украинских властей.

«Как можно шумно декларировать свои стремления стать цивилизованной демократической европейской страной и одновременно демонстрировать полное незнание и непонимание принятых на себя международных обязательств?», — подчеркнула Памфилова.

Избирательные участки созданы в посольстве России в Киеве, а также генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове.

Напомним, накануне источник РИА Новости в ЦИК сообщил, что заявление министерства иностранных дел Украины — «из разряда фантазий», и рассматривать их всерьез никто не будет.

Ранее МИД Украины заявил, что власти страны разрешат российским гражданам проголосовать на выборах в Госдуму РФ на территории российских дипломатических миссий, но только при условии отказа России от проведения выборов в Крыму и исключения из списков кандидатов представителей республики.

До этого президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить правительство России о том, что провести голосование на украинской территории невозможно. Украинские власти объяснили это тем, что Россия проводит выборы в Крыму, который считается Украиной «временно оккупированной территорией». Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова в ответ сказала, что запрет проведения выборов в Госдуму на территории Украины не входит в компетенцию властей этой страны.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. Зарубежные участки для голосования граждан России будут организованы в более 140 странах. 


14 комментариев

-7
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 12:26
в приграничных с Украиной странах

в ДНР и ЛНР чтоли?
От модератора: Сударь, а вот в данной ситуации Вы приближаетесь к очередной блокировке. Ибо, прекрасно осознавая, что речь идет о странах, провокационно пытаетесь приравнять к ним самопровозглашенные, сепаратистские, практически никем не признанные образования.
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-6
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 12:40
Заголовок провокационный.
Какие страны понимать под "приграничными" с Украиной? Польшу,Румынию, Венгрию?
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7
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 12:31
Такой смешной этот ЦИК в России. То ли притворяются дурнями, то ли действительно дурни!!!!
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6
Васо Днепровский , 12 сентября 2016 в 12:32
«Как можно шумно декларировать свои стремления стать цивилизованной демократической европейской страной и одновременно демонстрировать полное незнание и непонимание принятых на себя международных обязательств?», — подчеркнула Памфилова.
---
А г-жа Памфилова не уточнила какие именно "обязательства" вроде как нарушила Украина?
У РФ есть дип. представительсва и консульства - проводите там выборы. В чем проблема?
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-2
Галина Замятина , 12 сентября 2016 в 12:53
А проблема просто в том, что Украина выдвинула ультиматум и не разрешает проводить голосование даже в этих 4-х точках (посольство и 3 консульства), которые формально являются территорией России.Россия безусловно не станет снимать с выборов голосование от Крыма. Поэтому все россияне, находящиеся в Украине, поедут (если захотят) в окружающие страны (Беларусь, в приграничные районы России, включая, безусловно, Крым.)
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5
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 13:04
Им нужен только сам факт официального согласия Киева на организацию таких избирательных участков. Если Киев все-таки даст на это такое согласие, то он этим самым как бы негласно (полуофициально) признает Крым за Россией. Вот тому и давление такое на Киев. А права собственных избирателей им как-то по барабану.
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5
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 12:52
вчера (11.09.) состоялся разговор с подмосковьем.
оказывается пенсионеры уже включены в список ... проголосоваших ( чего, к удивлению и по словам пенсионера "так никогда такого раньше не было".
так вот и подумалось - что же "там-где-то" этот бессменный цик ОРГАНИЗОВЫВАЕТ !? если всё заранее уже старшими (за кремлёвской стеной) товарищами организовано.
не иначе - выделили деньжат из фонда "ДЕНЕГНЕТ" на организацию
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0
Галина Замятина , 12 сентября 2016 в 13:21
Я пенсионерка в Москве. Всю пятницу названивали по телефону и интересовались моей явкой на выборы. Вот уж понаставили в своих списках плюсиков.
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-6
Виктор Дремов , 12 сентября 2016 в 12:54
Никто не может запретить посещать дипломатические представительства. Это - территория России. Оторвать Украину от России - это самая удачная спецоперация за последнее время.
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3
Васо Днепровский , 12 сентября 2016 в 13:12
Неужто более удачная чем развал эсэсэсэра?
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2
A H , 12 сентября 2016 в 13:12
Спец операция Путина ?
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1
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 13:15
так есть же возможность отблагодарить устроителя (от "украинской стороны") этой спецоперации - януковича (он ведь сейчас прогуливается по российской земле)!
... спецоперация у дебилов удалась - УКРАИНСКИЙ НАРОД СПЛОТИЛСЯ КАК НИКОГДА !!!
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3
A H , 12 сентября 2016 в 13:40
Кто забыл, спецоперация Путина по отрыву Украины от России началась гораздо раньше Евромайдана.
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6
Галина Замятина , 12 сентября 2016 в 13:27
Россия изначально заявила, что на этих 4- участках возможно голосование только посольских и консульских. Зачем им в свои уютные особнячки пускать для голосования эти 80 тысяч россиян. Только грязь нанесут. Поэтому и просили организовать дополнительные участки еще и на территории Украины.
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