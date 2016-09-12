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Новости

299 Задержанным руководителям «Т Плюс» предъявили обвинения в даче взятки

12.09.2016 Теги: взяточничество, коми, обвинения, суды

Гендиректору ПАО «Т Плюс» Борису Вайнзихеру и совладельцу компании «Ренова» Евгению Ольховику предъявили обвинения в даче взятки в особо крупном размере бывшему руководству республики Коми. Об этом сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Как считает следствие, бизнесмены с 2007 по 2014 годы давали взятку местным руководящим органам за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и другие льготы. Фигуранты дела действовали в интересах ЗАО КЭС (которое в 2015 году было реорганизовано в ПАО «Т Плюс») и аффилированных с ним организаций.

Напомним, 7 сентября Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика арестовали на два месяца. Кроме того, суд объявил в федеральный розыск третьего фигуранта дела о взятках прежнему руководству республики Коми — экс-гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина. Сам Слободин заявил, что находится во Франции в командировке, но планирует вернуться в Россию и дать показания Следственному комитету. В тот же день он покинул должность гендиректора «Вымпелкома».

В настоящее время получавшие взятки чиновники являются фигурантами дела о преступном сообществе бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера. По версии следствия, Гайзер возглавлял преступную группу, целью которой было завладеть государственным имуществом. Фигурантами уголовного дела стали еще 14 человек, в том числе вице-губернатор Алексей Чернов и бывший советник главы Коми, бизнесмен Александр Зарубин.


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