В Москве по факту стрельбы из машин свадебного кортежа возле парка Царицыно возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде», — заявили в главке.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству. что в ходе осмотра машин обнаружили два травматических пистолета, зарегистрированных на двух пассажиров.

Напомним, 11 сентября МВД сообщало о двух случаях стрельбы из свадебного кортежа в Москве. Первый случай произошел на Ленинградском проспекте на северо-западе Москвы. Полиция объявила план «Перехват», в итоге автомобиль остановили, а водителя и пассажиров опросили.

Позже на юге столицы сотрудники правоохранительных органов остановили несколько автомобилей после сообщений очевидцев о звучавших из машин хлопках. По данным источника РИА Новости, в составе кортежа были автомобили марок Bentley, Maybach и Porsche. Позже в полиции сообщили, что у участников кортежа изъяли травматический пистолет и патроны к нему.