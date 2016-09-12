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Новости

404 В Москве по факту стрельбы из свадебного кортежа завели уголовное дело

12.09.2016 Теги: москва, стрельба, уголовное дело

В Москве по факту стрельбы из машин свадебного кортежа возле парка Царицыно возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде», — заявили в главке. 

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству. что в ходе осмотра машин обнаружили два травматических пистолета, зарегистрированных на двух пассажиров.

Напомним, 11 сентября МВД сообщало о двух случаях стрельбы из свадебного кортежа в Москве. Первый случай произошел на Ленинградском проспекте на северо-западе Москвы. Полиция объявила план «Перехват», в итоге автомобиль остановили, а водителя и пассажиров опросили.

Позже на юге столицы сотрудники правоохранительных органов остановили несколько автомобилей после сообщений очевидцев о звучавших из машин хлопках. По данным источника РИА Новости, в составе кортежа были автомобили марок Bentley, Maybach и Porsche. Позже в полиции сообщили, что у участников кортежа изъяли травматический пистолет и патроны к нему.


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