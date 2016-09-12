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Новости

502 Генерал СКР Никандров пожаловался на давление ФСБ в СИЗО

12.09.2016 Теги: арест, сизо, следственный комитет, уголовное дело

Замруководителя главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров, которого обвиняют в получении крупной взятки, пожаловался, что сотрудники ФСБ оказывают на него давление в СИЗО. Об этом он заявил в суде, где решается вопрос о продлении его ареста, передает РИА Новости.

«На меня сотрудниками управления «М» ФСБ оказывается давление, они приходят ко мне, говорят, что все судьи Лефортовского суда подконтрольны им и они примут нужное им решение. Мне нет повода не верить им. Я считаю, что вопрос о продлении ареста должен рассматривать другой суд», — заявил Никандров.

Защита Никандрова заявила отвод всему составу Лефортовского суда и прокурору, который, как утверждают адвокаты, находится в подчинении замгенпрокурора Виктора Гриня, вынесшего постановление о передаче уголовного дела ФСБ.

«Я считаю, что это месть Гриня за «дело подмосковных прокуроров», — сказал Никандров.

В свою очередь суд отказался отводить прокурора.

Напомним, с 19 июля Денис Никандров, а также руководитель УСБ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов находятся под арестом. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. По версии следственного управления ФСБ, сотрудники СК получили деньги за изменение меры пресечения для подручных Калашова, участвовавших в перестрелке у московского кафе Element.

 

Все трое фигурантов дела отрицают свою вину. Ранее они требовали забрать уголовное дело из ФСБ и передать его в Следственный комитет.


5 комментариев

-1
Виктор Дремов , 12 сентября 2016 в 13:28
Бедненький, как же тебе плохо. Ложись в больничку скорее!
От модератора: У нас не "тыкают" никому!
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0
Володя Морозов , 12 сентября 2016 в 13:29
Передать в следственный комитет на расследование Никандрову?
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0
Сергей Булавский , 12 сентября 2016 в 13:58
Пауки пожирают друг друга. Плохо учили историю.В том числе - историю своих доблестных органов...
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0
Taras Pupkov , 12 сентября 2016 в 13:52
Вообще-то....
Парнас, ФБК и иже с ними должны задуматься над таким кандидатом в свои ряды.
Ведь реально, раз он говорит, что на него "давят", значит он ни при чем!!!
Ведь очевидно:
1. Ему мстят за "дело прокуроров"...
2. Калашова он, наверняка, никогда не видел - все поклеп...
3. он вообще очки носит, а такой человек не может быть нечестным...
Надо его двигать в кандидаты в президенты 2018, в новой инициативе у Ходорковского...
вот и у полковника 9 ярдов не было!!! ПОДКИНУЛИ!!!!
Цвет интеллекта и демократии выкашивают(((
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0
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 13:53
a никогда не говори "никогда" ! ... в 1937-ом - десятки тысяч тоже жаловались ... (за это "давление" родословная надзирателей любит вождя по сей день и усердно вооплощает эти методы "в жизнь")
P.S. эх, хорошо бы, чтобы - лет через "эдак" ... в стране оставались только - учёные, специалисты, рабочие, крестьяне, дальнобойщики и фермеры с Кубани
(и - никакого руководяще-воровского мусора, и др. мусоров!)
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