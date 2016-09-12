Замруководителя главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров, которого обвиняют в получении крупной взятки, пожаловался, что сотрудники ФСБ оказывают на него давление в СИЗО. Об этом он заявил в суде, где решается вопрос о продлении его ареста, передает РИА Новости.

«На меня сотрудниками управления «М» ФСБ оказывается давление, они приходят ко мне, говорят, что все судьи Лефортовского суда подконтрольны им и они примут нужное им решение. Мне нет повода не верить им. Я считаю, что вопрос о продлении ареста должен рассматривать другой суд», — заявил Никандров.

Защита Никандрова заявила отвод всему составу Лефортовского суда и прокурору, который, как утверждают адвокаты, находится в подчинении замгенпрокурора Виктора Гриня, вынесшего постановление о передаче уголовного дела ФСБ.

«Я считаю, что это месть Гриня за «дело подмосковных прокуроров», — сказал Никандров.

В свою очередь суд отказался отводить прокурора.

Напомним, с 19 июля Денис Никандров, а также руководитель УСБ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов находятся под арестом. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. По версии следственного управления ФСБ, сотрудники СК получили деньги за изменение меры пресечения для подручных Калашова, участвовавших в перестрелке у московского кафе Element.

Все трое фигурантов дела отрицают свою вину. Ранее они требовали забрать уголовное дело из ФСБ и передать его в Следственный комитет.