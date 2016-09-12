Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю правления Федерации хоккея России Аркадию Ротенбергу, ее первому вице-президенту Роману Ротенбергу, а также председателю совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадию Тимченко.

Как следует из распоряжения главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, благодарности объявлены «за заслуги в области физической культуры, спорта, а также за большой вклад в развитие отечественного хоккея». С чем именно связано поощрение, в документе не уточняется.

Помимо Ротенбергов и Тимченко, Путин также поблагодарил гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова и зампредседателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

Благодарности также удостоены главный тренер российской хоккейной сборной Олег Знарок, главный тренер клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов, глава тренерского совета ФХР Борис Майоров, Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Александр Мальцев, Вячеслав Старшинов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов.

Всего благодарность за вклад в развитие российского хоккея объявлена более 100 человек.

Напомним, в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея была создана «Ночная хоккейная лига». С тех пор она ежегодно проводит Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд. С 2013 года финальный турнир постоянно проводится в Сочи на пяти ледовых аренах олимпийских объектов.

В 2016 году глава государства принял участие в гала-матче «Ночной хоккейной лиги» в Сочи. Путин, Фетисов, Буре и министр обороны Сергей Шойгу в составе команды «Звезды Ночной хоккейной лиги» сразились со «Сборной Ночной хоккейной лиги», за которую играли Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, сын последнего Роман, Владимир Потанин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В составе команды «Звезды НХЛ» на воротах стояли врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин и советский вратарь Владимир Мышкин.

Игра закончилась победой «звезд» со счетом 9:5, при этом одну из шайб в ворота «сборной миллиардеров» забросил сам Путин. Комментируя итоги матча, президент назвал организаторов Ночной хоккейной лиги «молодцами» и признал, что сам пока только учится играть в хоккей.