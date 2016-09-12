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310 Обвиняемый в «товарной контрабанде» Борис Авакян сбежал в Армению
Бывший чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян, находившийся под домашним арестом по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, покинул территорию России, сообщили «Новой газете» несколько источников в Следственном комитете России (СКР). По некоторым сведениям, в настоящее время Авакян находится в Армении.
По данным источников в СКР, накануне побега в отношении Авакяна были получены показания, изобличающие его в организации преступного сообщества, специализировавшегося на ввозе товаров народного потребления через Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ). Показания, по словам источника, дал в том числе находящийся под стражей предприниматель Дмитрий Зарубин (ранее «Новая» писала о «деле Зарубина» – см. «Звезды контрабанды» в №65 от 20 июня 2016 года).
«Зарубин и ряд других лиц, привлеченные в качестве обвиняемых по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 210 (создание и участие в ОПС), показали, что именно Авакян, использую свои связи в Генпрокуратуре, ФСБ и ФТС, организовал канал «товарной контрабанды» через таможенные органы СЗТУ. В настоящее время только по двум компаниям, импортировавшим товары через СЗТУ, установлен факт недоплаты таможенных платежей в сумме около 4 млрд рублей. Таким образом уголовное дело против Авакяна, расследуемое следственным управлением на транспорте МВД по СЗФО, должно было быть передано в СКР для соединения с «делом Зарубина», а самому Авакяну — предъявлено обвинение в организации ОПС (ч.1 ст. 210 УК РФ)», — сообщил источник в СКР.
По словам собеседника, одной из причин того, что Борису Авакяну удалось скрыться, «можно считать непринятие управлением ФСИН по Санкт-Петербургу исчерпывающих мер соблюдения обвиняемым режима домашнего ареста». «У ФСИН, как выяснилось, не хватило для Авакяна электронного браслета, к месту его жительства также не приставили охрану», — заключает источник.
Напомним, что 29 июля 2016 года решением Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга Борис Авакян был помещен под домашний арест. Представитель следственного управления на транспорте МВД по СЗФО просил заключить Авакяна на два месяца в следственный изолятор, в то время как представитель транспортной прокуратуры настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.
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Автор
Андрей Сухотин
корреспондент
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