Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

310 Обвиняемый в «товарной контрабанде» Борис Авакян сбежал в Армению

12.09.2016 Теги: армения, контрабанда, следственный комитет, уголовное дело

Бывший чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян, находившийся под домашним арестом по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, покинул территорию России, сообщили «Новой газете» несколько источников в Следственном комитете России (СКР). По некоторым сведениям, в настоящее время Авакян находится в Армении. 

По данным источников в СКР, накануне побега в отношении Авакяна были получены показания, изобличающие его в организации преступного сообщества, специализировавшегося на ввозе товаров народного потребления через Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ). Показания, по словам источника, дал в том числе находящийся под стражей предприниматель Дмитрий Зарубин (ранее «Новая» писала о «деле Зарубина» – см. «Звезды контрабанды» в №65 от 20 июня 2016 года).

«Зарубин и ряд других лиц, привлеченные в качестве обвиняемых по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 210 (создание и участие в ОПС), показали, что именно Авакян, использую свои связи в Генпрокуратуре, ФСБ и ФТС, организовал канал «товарной контрабанды» через таможенные органы СЗТУ. В настоящее время только по двум компаниям, импортировавшим товары через СЗТУ, установлен факт недоплаты таможенных платежей в сумме около 4 млрд рублей. Таким образом уголовное дело против Авакяна, расследуемое следственным управлением на транспорте МВД по СЗФО, должно было быть передано в СКР для соединения с «делом Зарубина», а самому Авакяну — предъявлено обвинение в организации ОПС (ч.1 ст. 210 УК РФ)», — сообщил источник в СКР. 

По словам собеседника, одной из причин того, что Борису Авакяну удалось скрыться, «можно считать непринятие управлением ФСИН по Санкт-Петербургу исчерпывающих мер соблюдения обвиняемым режима домашнего ареста». «У ФСИН, как выяснилось, не хватило для Авакяна электронного браслета, к месту его жительства также не приставили охрану», — заключает источник.

Напомним, что 29 июля 2016 года решением Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга Борис Авакян был помещен под домашний арест. Представитель следственного управления на транспорте МВД по СЗФО просил заключить Авакяна на два месяца в следственный изолятор, в то время как представитель транспортной прокуратуры настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.     

Читайте также:
Злой дух «зеленого коридора». После обысков и задержания одного из самых «посвященных» бизнесменов под удар могут попасть сотрудники ФТС, прокуратуры и ФСБ


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Андрей Сухотин

корреспондент

Другие материалы

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

10.
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

12 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама