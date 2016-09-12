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Новости

5054 В Кремле сочли неинтересным проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты

12.09.2016 Теги: выборы, президент, ходорковский

В Кремле не увидели «чего-либо интересного» в проекте по отбору кандидата на выборы президента России 2018 года, который запустил Михаил Ходорковский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

 «Мы действительно видели в СМИ сообщение об этом. Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — прокомментировал запуск проекта Песков.

Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах 2018 года дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, Песков заявил: «Мы не усматриваем чего-либо интересного в этом проекте. Все».

Ранее в понедельник бизнесмен Михаил Ходорковский запустил проект «Вместо Путина», в рамках которого будет выбран альтернативный кандидат для участия в выборах главы государства.

Для потенциального участия отобраны 13 претендентов, среди них — бывший министр финансов Алексей Кудрин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов, вице-президент Transparency International Елена Панфилова, экс-депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

На сайте будет организовано голосование, по итогам которого Михаил Ходорковский окажет поддержку победившему кандидату.


14 комментариев

1
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 14:59
все правильно ... зачем искать какого-то кандидата , когда уже известен победитель президентской гонки ... как все догадались , его фамилия - Путин ...
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-6
Елена Иванова , 12 сентября 2016 в 15:14
А Вы хотите вернуть Явлинского, чтобы вернуть 90-е? Явлинский уже заседал в Думе в 90-е вместе с Хакамадой и прочими. Это при них в Чечне были инициированы войны представителями ельцинского окружения. Это при них страна несколько лет стояла на грани гиперинфляции, пенсионерам и бюджетным работникам не платили по полгода пенсии и зарплаты и эти деньги не вернули. Зато "яблочники" из Думы своих детей на вырученные деньги за границей учили, пока в России было 5 млн беспризорников.
Думаете, у нас память отшибло, и мы не помним, что было в 90-е?
Дочь Ельцина захотели нам в президенты, или бездарного Кудрина?
Не пройдет! Только .Путин! России нужен Путин, сильный, умный, волевой патриот страны, укрепивший его обороноспособность и внутреннюю стабильность. А Ходорковского надо было посадить пожизненно, чтобы воду не мутил. Хватит с него того, что отхапал у народа в 90-е!
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4
Юрий . , 12 сентября 2016 в 15:03
Генсеки КПСС и ЕР, вростали и вростают во власть намертво и уходили и уйдут из Кремля только вперед ногами.
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-11
Елена Иванова , 12 сентября 2016 в 15:09
Все кандидаты от Ходорковского - "деятели", которые провели в 90-х приватизацию, ограбили народ, обрекли на все, что происходило в 90-е. И теперь вновь поднимают голову, потому что Россия при Путине встала на ноги, а это мешает госдэповцам осуществить дальнейшую мечту - разделить Россию по Уралу и последующим захватом Сибири и Дальнего Востока со всеми их природными богатствами. Ходорковский - враг России.
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3
Рустам Латыпов , 12 сентября 2016 в 15:16
А сколько платят троллям? А то у нас в городе полно безработных. И можно ли писать немного с полуотенками. Невозможно читать такое черно-белое мракобесие. Пусть хоть вас там подучать немного. Не в ту аудиторию пишите тролли.
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-3
Евгений Гулин , 12 сентября 2016 в 15:41
Рустам, это даже уже не смешно, считать всех, у кого противоположное мнение, троллями.
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8
Фотий Ту , 12 сентября 2016 в 15:17
Я вам даже больше скажу по секрету: по нашим дорогам Сибири и Дальнего Востока "госдэповцы" до наших природных богатств во веки веков не доедут. Вот какой Путин молодец.
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3
Александр из Винницы , 12 сентября 2016 в 15:17
А Вы с какой стороны украино-китайской границы жить будите когда Путин окончательно Россию #скален поднимет?
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2
Алекс Ковалев , 12 сентября 2016 в 15:32
Елена Иванова , 12 сентября 2016 в 15:09
Елена, вам бы на митинге выступать, ЕР или ОНФ, хорошо бы смотрелись! А здесь формат другой, вот у Олега Коротаева поучились бы!
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2
Фотий Ту , 12 сентября 2016 в 15:10
Ну, может проект и неинтересен, но вот только не пресс-секретарю бы того товарисча такое говорить, который на голубом глазу соглашаетсо на пиар-ход ВНЕЗАПНО "встретиться с рыбачками", хехе.
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2
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 15:12
" ...сочли неинтересным проект ... по поиску кандидата в президенты"
----
позвольте, "в кремле" ! но ведь когда-то вашей МАЛИНЕ ДОЛЖЕН ПРИЙТИ КОНЕЦ !? (или ещё не всё вывезли ... - и "сочли неинтересным"?)
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1
Ярослав Деньщиков , 12 сентября 2016 в 15:25
По-моему, МБХ и его люди даже менее оторванные, чем жители Кремля.
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0
kirill malinov , 12 сентября 2016 в 15:36
Интересное начинание. Предполагаемый список уж больно узок. Добавляя кандидатов, не стоит забывать о странных печальных судьбах А.Лебедя, С.Фёдорова, Б.Немцова, о снятии с гонки Г.Явлинского. Как и при ком всё это стало возможным? Не просматриваются ли в кандидатах 2018 уже и так реально управляющие марионеточными нитями?
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0
Nail Timler , 12 сентября 2016 в 15:37
Уважаю Ходорковского, видно в комсомольской молодости хорошо учил жизнь и труды В.И. Ленина.
"Каторга, Швейцария, бронепоезд, выступление на "Армаде"" - где-то про этапы такой жизни я уже слышал.
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