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5054 В Кремле сочли неинтересным проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
В Кремле не увидели «чего-либо интересного» в проекте по отбору кандидата на выборы президента России 2018 года, который запустил Михаил Ходорковский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
«Мы действительно видели в СМИ сообщение об этом. Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — прокомментировал запуск проекта Песков.
Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах 2018 года дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, Песков заявил: «Мы не усматриваем чего-либо интересного в этом проекте. Все».
Ранее в понедельник бизнесмен Михаил Ходорковский запустил проект «Вместо Путина», в рамках которого будет выбран альтернативный кандидат для участия в выборах главы государства.
Для потенциального участия отобраны 13 претендентов, среди них — бывший министр финансов Алексей Кудрин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов, вице-президент Transparency International Елена Панфилова, экс-депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.
На сайте будет организовано голосование, по итогам которого Михаил Ходорковский окажет поддержку победившему кандидату.
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