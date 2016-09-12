В Кремле не увидели «чего-либо интересного» в проекте по отбору кандидата на выборы президента России 2018 года, который запустил Михаил Ходорковский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы действительно видели в СМИ сообщение об этом. Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — прокомментировал запуск проекта Песков.

Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах 2018 года дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, Песков заявил: «Мы не усматриваем чего-либо интересного в этом проекте. Все».

Ранее в понедельник бизнесмен Михаил Ходорковский запустил проект «Вместо Путина», в рамках которого будет выбран альтернативный кандидат для участия в выборах главы государства.

Для потенциального участия отобраны 13 претендентов, среди них — бывший министр финансов Алексей Кудрин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов, вице-президент Transparency International Елена Панфилова, экс-депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

На сайте будет организовано голосование, по итогам которого Михаил Ходорковский окажет поддержку победившему кандидату.