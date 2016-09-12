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140 ВЦИОМ и ФОМ выступили в поддержку «Левада-центра»
Объединение исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ), в которое входят Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд общественного мнения (ФОМ), призвали государственные органы пересмотреть решение о признании «Левада-центра» иностранным агентом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.
В открытом письме, ОИРОМ выражает «озабоченность и несогласие с включением» Левада-центра в реестр иностранных агентов, так как считают ошибочной практику признания социологических исследований политической деятельностью.
«Проведение социологических исследований, в том числе изучение общественного мнения, включая публикацию, анализ и обсуждение их результатов, является научной, а не политической деятельностью. Данные социологических исследований лишь отражают объективно существующие общественно-политические взгляды и убеждения граждан страны, но не формируют их», — говорится в обращении.
Как считают авторы письма, ограничения деятельности «Левада-центра», которые предполагает закон об НКО-иноагентах, приведут к проблемам, связанным с созданием «полноценной картины общественных процессов в России и осуществлением научных коммуникаций».
Под письмом поставили свои подписи главы ФОМ Александр Ослон и ВЦИОМ Валерий Федоров, руководители «ТНС Гэллап Медиа», МАСМИ, «ГФК-Русь», «Маграм Маркет Рисеч», «Никколо М», «МаркетСенс» и других социологических центров.
Напомним, 5 сентября Министерство юстиций России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства.
В министерстве пояснили, что организация получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». Также в ходе проверки выяснилось, что «Леваду» финансировали компании из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и США, а также Колумбийский университет и Университет Джорджа Вашингтона.
Закон об НКО был принят в ноябре 2012 года. В мае 2013 «Левада-Центр» прошел комплексную проверку Минюста, московской прокуратуры, налоговой службы и МВД.
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