Мосгорсуд снял арест с имущества экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в растрате средств организации. Об этом сообщает Интерфакс.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета. Следователь попросил прекратить производство по жалобе, «так как отпал предмет производства» — СК самостоятельно снял арест с имущества Дода.

Ранее в июле Басманный суд Москвы санкционировал арест имущества Евгения Дода и его родственников. Под арест попали девять земельных участков в Мытищинском районе Подмосковья, жилой дом площадью 400 кв. м., четыре квартиры в Москве, а также хозблок и машино-место.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы «РусГидро» Евгения Дода и начальника корпоративного учета компании Дмитрия Финкеля.

По версии следствия, Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами совершили хищение имущества «РусГидро» в особо крупном размере. После утверждения финансового отчета «РусГидро» они изготовили, а Дод подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «РусГидро» по итогам 2013 года». Таким образом он якобы начислил самому себе специальную премию по итогам годовой работы в размере 353,21 млн рублей (завысив размер премии не менее чем на 73,2 млн рублей).

Сами бизнесмены не признают своей вины и утверждают, что их действия находились в рамках закона.