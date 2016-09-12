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Новости

513 Суд снял арест с имущества бывшего главы «РусГидро»

12.09.2016 Теги: арест имущества, следственный комитет

Мосгорсуд снял арест с имущества экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в растрате средств организации. Об этом сообщает Интерфакс.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета. Следователь попросил прекратить производство по жалобе, «так как отпал предмет производства» — СК самостоятельно снял арест с имущества Дода.

Ранее в июле Басманный суд Москвы санкционировал арест имущества Евгения Дода и его родственников. Под арест попали девять земельных участков в Мытищинском районе Подмосковья, жилой дом площадью 400 кв. м., четыре квартиры в Москве, а также хозблок и машино-место.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы «РусГидро» Евгения Дода и начальника корпоративного учета компании  Дмитрия Финкеля. 

По версии следствия, Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами совершили хищение имущества «РусГидро» в особо крупном размере. После утверждения финансового отчета «РусГидро» они изготовили, а Дод подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «РусГидро» по итогам 2013 года». Таким образом он якобы начислил самому себе специальную премию по итогам годовой работы в размере 353,21 млн рублей (завысив размер премии не менее чем на 73,2 млн рублей).

Сами бизнесмены не признают своей вины и утверждают, что их действия находились в рамках закона.


2 комментария

1
Nail Timler , 12 сентября 2016 в 16:29
"Следователь попросил прекратить производство по жалобе, «так как отпал предмет производства»" - стесняюсь спросить - отпал кому? Полковнику?
И обвиняемый вдруг стал "друг, товарисч и брат"?
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0
5kopeek FreukenBok , 12 сентября 2016 в 17:55
После истории с 8 миллиардами , как-то уже не удивляет просьба следователя.
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