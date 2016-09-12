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513 Суд снял арест с имущества бывшего главы «РусГидро»
Мосгорсуд снял арест с имущества экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в растрате средств организации. Об этом сообщает Интерфакс.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета. Следователь попросил прекратить производство по жалобе, «так как отпал предмет производства» — СК самостоятельно снял арест с имущества Дода.
Ранее в июле Басманный суд Москвы санкционировал арест имущества Евгения Дода и его родственников. Под арест попали девять земельных участков в Мытищинском районе Подмосковья, жилой дом площадью 400 кв. м., четыре квартиры в Москве, а также хозблок и машино-место.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы «РусГидро» Евгения Дода и начальника корпоративного учета компании Дмитрия Финкеля.
По версии следствия, Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами совершили хищение имущества «РусГидро» в особо крупном размере. После утверждения финансового отчета «РусГидро» они изготовили, а Дод подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «РусГидро» по итогам 2013 года». Таким образом он якобы начислил самому себе специальную премию по итогам годовой работы в размере 353,21 млн рублей (завысив размер премии не менее чем на 73,2 млн рублей).
Сами бизнесмены не признают своей вины и утверждают, что их действия находились в рамках закона.
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