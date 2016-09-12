Защита обжаловала арест исполняющего обязанности начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы подали апелляционную жалобу на арест Захарченко», — сообщил адвокат полковника Захарченко Юрий Новиков.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца в то время, как защита просила отпустить его под залог в 70 млн рублей. Ему предъявили обвинения по трем статьям — «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Напомним, При обыске силовики нашли у Захарченко более 120 млн долларов и 2 млн евро. Сообщается, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка.

Кроме того, Захарченко якобы мог способствовать бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.