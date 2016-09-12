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Новости

682 Защита обжаловала арест полковника МВД Захарченко

12.09.2016 Теги: арест, коррупция, мвд

Защита обжаловала арест исполняющего обязанности начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы подали апелляционную жалобу на арест Захарченко», — сообщил адвокат полковника Захарченко Юрий Новиков.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца в то время, как защита просила отпустить его под залог в 70 млн рублей. Ему предъявили обвинения по трем статьям — «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Напомним, При обыске силовики нашли у Захарченко более 120 млн долларов и 2 млн евро.  Сообщается, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка.

Кроме того, Захарченко якобы мог способствовать бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. 


7 комментариев

0
Николай Остен-Бакен , 12 сентября 2016 в 16:54
9 лярдов - для подготовки переворота . Взяли коробочку из под ксерокса и отвез кому -надо в День Выборов...как уже бывало....
а коробочку их под обуви- командиру полка ППС, чуть побольше командиру Омона... коробочку из под сапог командиру Витязя или Альфы ...а кому коробочку из-под телевизора....кому надо и сколько надо.. Нет, не для того чтобы перешел на сторону революционеров, а для того чтобы команды выполнялись с задержкой в 30 минут. Чего стоит потянуть полчаса? да ничего , а за Это коробочка - которая обеспечит тебе Жизнь .... Технология стара как как Мир ...
____________
Неплохая версия?
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0
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 17:17
правильно обжаловали ! - вот если бы нашли у Захарченко миллиардов хотя-бы пятьдесят ,- то совсем другое дело бы было ... а так - всего восемь ... с другой стороны - просьба отпустить под залог в семьдесят миллионов ... богатая страна Россия , однако ..
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2
Максим Сербин , 12 сентября 2016 в 17:21
правильно, что обжаловали. но не поэтому. это работа адвоката, вообще-то. если адвокат не обжалует арест - это предмет рассмотрения коллегии
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2
Алексей Смирнов , 12 сентября 2016 в 17:28
Да, в общем-то, - конечно. Просто сама ситуация комична.
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0
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 17:46
кому комична , а кому - и не очень ... многодетным семьям без жилья , валютным ипотечникам и многим другим - не очень ...
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2
Алексей Смирнов , 12 сентября 2016 в 17:26
Я полностью согласен с позицией защиты. Наличие суммы в размер зарплаты за 1000 лет, - так это у абсолютного большинства наших чиновников. Почему не Шувалов или Неверов, к примеру, а никому неизвестный Захарченко?

"залог в 70 млн рублей" - это чтобы дома, а не в тюрьме пожить пару месяцев (или несколько дольше) до суда? Неплохо.
Интересно, 8 млрд., - это вообще какая часть имеющегося?
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0
Виктор Дремов , 12 сентября 2016 в 17:53
Если его отпустят, правовое государство в России закончилось.
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