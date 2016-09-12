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277 Член СПЧ Елена Масюк подала в суд на зампреда ОНК Москвы Пятницкого
Обозреватель «Новой газеты», член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Елена Масюк подала иск о защите чести и достоинства к заместителю председателя ОНК Павлу Пятницкому.
Как сообщил представитель Масюк, адвокат адвокатского бюро «Падва и партнеры» Андрей Рахмилович, истец требует обязать Пятницкого удалить с его страницы в фейсбуке оскорбительный, по ее мнению, текст, содержащий высказывания, унижающие ее честь и достоинство, а также выплатить 5 000 000 рублей в качестве денежной компенсации морального вреда.
Иск подан в Дорогомиловский районный суд Москвы.
Речь идет о посте Пятницкого, который он опубликовал на своей странице в соцсети в ответ на текст обозревателя «Новой газеты» Елены Масюк от 20 июля 2016 года.
В статье Масюк приведены слова родителей фигуранта дела «Оборонсервиса» Алексея Душутина о том, что «заместитель председателя ОНК Москвы Павел Пятницкий предлагал за 10 000 000 рублей "закрыть" уголовное дело в отношении их сына». Как отмечается в исковом заявлении, в тот же день Пятницкий опубликовал на свой странице, открытой для свободного доступа, текст, содержащий нецензурную брань в адрес Масюк. Одновременно Пятницкий разослал по электронной почте этот текст тридцати пяти членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
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