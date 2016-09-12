Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1577 Мария Гайдар отказалась от российского гражданства

12.09.2016 Теги: гайдар, гражданство, мвд

Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства. Об этом она уведомила Министерство внутренних дел России.

«В главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России Марии Егоровны Гайдар, в котором она сообщает «о желании выхода из гражданства России в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее Гайдар ушла с поста замглавы Одесской области. Тем не менее, она осталась работать в команде губернатора области Михаила Саакашвили и продолжила работать по направлению здравоохранения.

Напомним, Мария Гайдар была назначена советником Михаила Саакашвили в июле 2015 года. В августе того же года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства Украины и лично вручил паспорт. После этого Гайдар была избрана депутатом Одесского областного совета, и в январе 2016 года назначена заместителем Саакашвили.


12 комментариев

1
Олег Коротаев , 12 сентября 2016 в 17:21
Ну а что делать, сводный человек в свободной стране.
Ответить 
4
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 17:29
сейчас - да .
Ответить 
-4
ал га , 12 сентября 2016 в 17:29
эх жаль что ейный прадедушка не отказался от российского гражданства.
Ответить 
1
Анатолий Прокопьев , 12 сентября 2016 в 17:48
А чем Вам Аркадий Гайдар не угодил?
Ответить 
4
Владимир Воробьев , 12 сентября 2016 в 17:29
Ну, собственно - эмиграция на историческую родину всех россиян.
Полагаю наступит время, когда выезд на ПМЖ в Украину из Москвы будет возможен только с одобрения бюро Московской партийной организации Коммунистической Партии Китая.
Ответить 
0
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 17:44
На историческую родину? Ну тогда меньшая часть перекочуют в Украину, а остальные - в Монголию.
Ответить 
0
Владимир Воробьев , 12 сентября 2016 в 17:50
В Монголию только за особые заслуги по разоблачению врагов ШОС.
Ответить 
2
5kopeek FreukenBok , 12 сентября 2016 в 17:51
Владимир Воробьев, боюсь, что Вы правы , но это суровое время наступит гораздо раньше, чем мы можем предположить.
Ответить 
3
Проходящий Мимо , 12 сентября 2016 в 17:38
Лучшие люди из России уезжают в Украину.
(удалено модератором) из Украины бежит в Россию.
Ответить 
3
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 17:41
... а жить на свободе с таким гражданством и невозможно, если нет недвижимости, офшоров и виолончели вне россии !
17 лет полу-уголовной душегубки во лжи - доведут любого честного гражданина !!!
(до конца жизни вылезать на крышу и писать белой краской обращение к президенту - нет никакого желания, хотя бы потому, что- крепостное право в россии отменили ещё в 1861-ом году !!!)
P.S. ... на всякий случай - "патриотам" :
предатель - не тот кто покинул навсегда россию, а предатель тот, кто оставшись в ней, молча и послушно позволяет гопникам всех мастей над ней ГЛУМИТЬСЯ и РАЗОРЯТЬ её !!!!!
Ответить 
1
Анатолий Прокопьев , 12 сентября 2016 в 17:45
Гражданство, любое, это абсолютный анахронизм. Человек должен быть свободен в выборе места своего проживания.. Так же и места работы.. Все эти завывания про патриотизм, любовь к отеческим гробам - это попытка удержать человека в определенной изоляции. Чушь полнейшая.. Европа уже избавилась от этого, США к этому идет.. Надеюсь, что лет через ...надцать гражданство будет иметь то же значение, что и регистрация.. Границы между странами противны натуре человека, не нужны они и бизнесмену, наука страдает от ограничений в коммуникациях, всем плохо от этого.. Только чиновники, бюрократы, политики заинтересованы в границах и гражданстве.. Вот они и держат эти искусственные препоны между людьми..
Ответить 
2
Grahor Rootless , 12 сентября 2016 в 17:51
Не выйдет. Я даже не скажу "не выйдет, увы", потому что я этого не хочу. Не хочу, чтобы ко мне, в мой маленький ограниченный граничками эденчик влезли грязными лапами всякие неимущие хамы с требованием пожрать. Это образно выражаясь.

До тех пор пока мир крайне неоднороден и некоторые места лучше, чем другие - этим некоторым местам придется ограждаться от свободного нашествия саранчи. Только с отбором!

При этом я далеко не изоляционист, но совсем открыть границу - это не вариант.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

10.
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

12 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама