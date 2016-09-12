Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства. Об этом она уведомила Министерство внутренних дел России.

«В главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России Марии Егоровны Гайдар, в котором она сообщает «о желании выхода из гражданства России в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее Гайдар ушла с поста замглавы Одесской области. Тем не менее, она осталась работать в команде губернатора области Михаила Саакашвили и продолжила работать по направлению здравоохранения.

Напомним, Мария Гайдар была назначена советником Михаила Саакашвили в июле 2015 года. В августе того же года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства Украины и лично вручил паспорт. После этого Гайдар была избрана депутатом Одесского областного совета, и в январе 2016 года назначена заместителем Саакашвили.