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1577 Мария Гайдар отказалась от российского гражданства
Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства. Об этом она уведомила Министерство внутренних дел России.
«В главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России Марии Егоровны Гайдар, в котором она сообщает «о желании выхода из гражданства России в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее Гайдар ушла с поста замглавы Одесской области. Тем не менее, она осталась работать в команде губернатора области Михаила Саакашвили и продолжила работать по направлению здравоохранения.
Напомним, Мария Гайдар была назначена советником Михаила Саакашвили в июле 2015 года. В августе того же года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства Украины и лично вручил паспорт. После этого Гайдар была избрана депутатом Одесского областного совета, и в январе 2016 года назначена заместителем Саакашвили.
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