Глава «Роснефти» Игорь Сечин потребовал уничтожить все экземпляры газеты «Ведомости» от 20 июля, которые имеются в распоряжении издательского дома «Бизнес Ньюс Медиа». Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя юридического отдела «Ведомостей» Владимира Румянцева.

Том-менеджер «Роснефти» попросил удалить статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе» на сайте, а также запретить ее дальнейшее распространение.

Кроме того, он потребовал опубликовать на сайте «Ведомостей» и в газете сообщение о том, что публикация признана нарушающей право на неприкосновенность частной жизни, рассказал Румянцев.

Источник в «Роснефти» подтвердил РБК, что адвокаты Сечина требуют от ответчика признать все фразы в статье с фамилией «Сечин» вмешательством в его частную жизнь и указать это в газете, а также уничтожить весь имеющийся в распоряжении редакции тираж газеты с указанной статьей.

Ранее президент «Роснефти» Игорь Сечин подал иск к издательскому дому «Бизнес Ньюс Медиа», управляющему газетой «Ведомости», и журналисту издания Ринату Сагдиеву из-за статьи о предполагаемом строительстве дома Игоря Сечина в Барвихе.

В публикации говорится, что глава «Роснефти» с осени 2014 года строит дом в центре Барвихи возле санатория управделами президента России. Стоимость участка газета оценила минимум в 60 млн евро. В самой «Роснефти» в тот же день назвали статью «бессмысленным заказом».