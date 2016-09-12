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Новости

256 «ВКонтакте» вернула музыку в приложение для iPhone

12.09.2016 Теги: apple, вконтакте

Российская социальная сеть «ВКонтакте» вернула раздел аудиозаписи в новой версии приложения для iPhone. Об этом говорится в сообщении официальной группы сайта.

Работа музыкального раздела приложения будет доступна в России, Украине, Грузии и странах СНГ.

«Мы рады возвращению возможности прослушивать музыку в нашем приложении для iPhone. Речь идет о 14 млн активных пользователей «ВКонтакте», которые заходят в соцсеть с мобильных устройств компании Apple», — приводит РБК слова из сообщения пресс-секретаря компании Евгения Красникова.

В 2014 году Apple удалила приложение социальной сети из онлайн-магазина App Store за нарушение авторских прав, которые ранее подали три крупнейших музыкальных компании – Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Тогда «ВКонтакте» пришлось удалить из своего приложения музыкальный раздел.

Летом 2015 года компания Mail.Ru Group, которая владеет «ВКонтакте», подписала мировое соглашение с Sony Music Entertainment. В апреле 2016 года было подписано конфиденциальное внесудебное соглашение с Warner Music Group, этим летом Mail.Ru Group заключила договор с Universal Music Group.

 

Надежда Мироненко 


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