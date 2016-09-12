Новости
256 «ВКонтакте» вернула музыку в приложение для iPhone
Российская социальная сеть «ВКонтакте» вернула раздел аудиозаписи в новой версии приложения для iPhone. Об этом говорится в сообщении официальной группы сайта.
Работа музыкального раздела приложения будет доступна в России, Украине, Грузии и странах СНГ.
«Мы рады возвращению возможности прослушивать музыку в нашем приложении для iPhone. Речь идет о 14 млн активных пользователей «ВКонтакте», которые заходят в соцсеть с мобильных устройств компании Apple», — приводит РБК слова из сообщения пресс-секретаря компании Евгения Красникова.
В 2014 году Apple удалила приложение социальной сети из онлайн-магазина App Store за нарушение авторских прав, которые ранее подали три крупнейших музыкальных компании – Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Тогда «ВКонтакте» пришлось удалить из своего приложения музыкальный раздел.
Летом 2015 года компания Mail.Ru Group, которая владеет «ВКонтакте», подписала мировое соглашение с Sony Music Entertainment. В апреле 2016 года было подписано конфиденциальное внесудебное соглашение с Warner Music Group, этим летом Mail.Ru Group заключила договор с Universal Music Group.
Надежда Мироненко
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве
Мария Гайдар отказалась от российского гражданства
ВЦИОМ и ФОМ выступили в поддержку «Левада-центра»
Путин объявил благодарность Ротенбергам и Тимченко
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве915
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского1858
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1377
-
Москва. День города: благоустройство и кино6337
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»4731
-
Выборы Госдумы. Кампания в центре Москвы2142
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Добрый вечер!По какому источнику вы привели Куучюк Кайнаджирийский...
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Мои взгляды из следования международному законодательству и из...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»91007
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»59025
Кризис среднего класса55379
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев