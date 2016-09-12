Новости
165 В Сирии вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня
В 19:00 (мск) вступил в силу 10-дневный режим прекращения боевых действий на всей территории Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского.
«Для его соблюдения российской стороной выполнены все необходимые подготовительные мероприятия», — сказал он.
«В целях обеспечения режима прекращения боевых действий во всех сирийских провинциях российским центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике развернуты оперативные группы», — добавил он.
Ранее, 10 сентября, стало известно о достижении Россией и США договоренностей по Сирии.
На встрече Сергея Лаврова и Джона Керри были согласованы пять документов и определена дата начала режима прекращения огня — 12 сентября.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве
Мария Гайдар отказалась от российского гражданства
ВЦИОМ и ФОМ выступили в поддержку «Левада-центра»
Путин объявил благодарность Ротенбергам и Тимченко
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве915
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского1858
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1377
-
Москва. День города: благоустройство и кино6337
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»4731
-
Выборы Госдумы. Кампания в центре Москвы2142
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Добрый вечер!По какому источнику вы привели Куучюк Кайнаджирийский...
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Мои взгляды из следования международному законодательству и из...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»91007
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»59025
Кризис среднего класса55379
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
12 комментариев