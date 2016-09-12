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Новости

165 В Сирии вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня

12.09.2016 Теги: россия, сирия, сша

В 19:00 (мск) вступил в силу 10-дневный режим прекращения боевых действий на всей территории Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского.

«Для его соблюдения российской стороной выполнены все необходимые подготовительные мероприятия», — сказал он.

«В целях обеспечения режима прекращения боевых действий во всех сирийских провинциях российским центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике развернуты оперативные группы», — добавил он.

Ранее, 10 сентября, стало известно о достижении Россией и США договоренностей по Сирии.
На встрече Сергея Лаврова и Джона Керри были согласованы пять документов и определена дата начала режима прекращения огня — 12 сентября.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.


12 комментариев

0
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 19:06
"российский центр по примирению в Сирии" - ?!!! - ну-ну ... от рук россиян в Сирии погибло сирийцев больше , чем от дейсвий ИГИЛ ( запрещенной в России ) http://rusjev.net/2016/08/22/k... http://rusjev.net/2016/09/02/r...
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-4
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 19:21
"Ранее, 10 сентября, стало известно о достижении Россией и США договоренностей по Сирии.
На встрече Сергея Лаврова и Джона Керри были согласованы пять документов и определена дата начала режима прекращения огня — 12 сентября."

А вообще,намечается любопытный процесс:
С одной стороны Россия имеет карт-бланш от правительства Сирии на ведение переговоров. Все условия, которые оговариваются Россией, безоговорочно выполняются со стороны САА.
С другой стороны США говорят от имени оппозиции и принимают некие обязательства от её имени. И тут выясняется, что их мало кто собирается выполнять. По факту идет выяснение степени влияния России и США на ближневосточные дела. И судя по всему зона влияния США съеживается как шагреневая кожа.
Ещё один любопытный нюанс. На переговорах в Женеве, где были приняты последние соглашения, Керри пришлось загонять фактически силком. Захарова по этому поводу пост в мордокниге накатала. Типа "Надоели постоянные смены решений о переговорах. Даем последний шанс. Российская делегация ждет пару дней в Женеве и уезжает." После чего собственно и состоялась встреча со столь "эпохальными" решениями.
Так что рекомендую рассматривать все эти переговоры как часть комплексного процесса по выдавливанию США с БВ.
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1
A H , 12 сентября 2016 в 19:45
Бней Брит-ты балбес.
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-1
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 19:48
Это косяк.
САЗ спит?
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1
Модератор: Сергей Золовкин , 12 сентября 2016 в 19:51
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 19:48: САЗ не спит. Он и Вас, Алексей в который уж раз забанит, если будете вмешиваться в работу САЗа)))
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-1
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 19:54
Ок
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1
Модератор: Сергей Золовкин , 12 сентября 2016 в 19:49
A H , 12 сентября 2016 в 19:45: вопреки множеству увещеваний и удалений непозволительных комментов, Вы продолжаете "тыкать" и оскорблять. Остается крайняя мера. Остудите свой пыл до завтра, плиз)))
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-1
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 19:52
Остается крайняя мера. Остудите свой пыл до завтра, плиз)))
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Мало дали , 25 без права переписки
(дней)
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2
Доктор Ольга , 12 сентября 2016 в 19:24
Новость от 14:41 12.09.16
В Сирии в районе Алеппо ВКС России сбросили кассетные бомбы на подконтрольный оппозиции жилой квартал Салихийн. В результате погибло 10 человек, еще 18 получили ранения, сообщает "Анадолу".
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-1
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 19:45
Новость от 14:41 12.09.16
В Сирии в районе Алеппо ВКС России сбросили кассетные бомбы на подконтрольный оппозиции жилой квартал Салихийн. В результате погибло 10 человек, еще 18 получили ранения, сообщает "Анадолу".

Не сочтите за труд, дайте ссылку непосредственно на Анадолу.
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0
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 19:59
на "Новой" есть хорошая традиция - троллям не подают ... поищите сами ...
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