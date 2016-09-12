В 19:00 (мск) вступил в силу 10-дневный режим прекращения боевых действий на всей территории Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского.

«Для его соблюдения российской стороной выполнены все необходимые подготовительные мероприятия», — сказал он.

«В целях обеспечения режима прекращения боевых действий во всех сирийских провинциях российским центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике развернуты оперативные группы», — добавил он.

Ранее, 10 сентября, стало известно о достижении Россией и США договоренностей по Сирии.

На встрече Сергея Лаврова и Джона Керри были согласованы пять документов и определена дата начала режима прекращения огня — 12 сентября.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.