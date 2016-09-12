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Новости

377 Суд окончательно снял «Яблоко» с выборов в горсовет Петрозаводска

12.09.2016 Теги: выборы, суды, яблоко

Верховный суд Карелии оставил в силе решение о снятии кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет Петрозоводска. Об этом сообщает Интерфакс.

«Решение Петрозаводского городского суда от 30 августа по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласил решение судья Олег Данилов.

Ранее Петрозаводский городской суд удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина» и снял список кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет.

В карельском отделении партии «Родина» посчитали, что предвыборный штаб «Яблока» не выполнил обязательные нормы при оформлении регистрационных документов кандидатов в депутаты горсовета, и на этом основании попросили суд лишить регистрации весь партийный список.

ТИК Петрозаводска зарегистрировала список из 39 человек. Под первым номером значилась бывший мэр карельской столицы Галина Ширшина.


2 комментария

0
Алексей Бесфамильный , 12 сентября 2016 в 19:30
Смешно. Даже маленького Яблочка - и того боятся.

Не, я все понимаю про местную специфику и позиции Ширшиной и Слабуновой в регионе, но тем не менее.

А ЦИК, как мне кажется, перешел к тактике загребания жара чужими руками - спойлеры активизировались.
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0
Виктор Отман , 12 сентября 2016 в 19:56
Отсюда мораль - не голосуйте за "Родину".
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