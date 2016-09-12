Верховный суд Карелии оставил в силе решение о снятии кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет Петрозоводска. Об этом сообщает Интерфакс.

«Решение Петрозаводского городского суда от 30 августа по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласил решение судья Олег Данилов.

Ранее Петрозаводский городской суд удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина» и снял список кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет.

В карельском отделении партии «Родина» посчитали, что предвыборный штаб «Яблока» не выполнил обязательные нормы при оформлении регистрационных документов кандидатов в депутаты горсовета, и на этом основании попросили суд лишить регистрации весь партийный список.

ТИК Петрозаводска зарегистрировала список из 39 человек. Под первым номером значилась бывший мэр карельской столицы Галина Ширшина.