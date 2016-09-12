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Новости

1136 ЕСПЧ признал путь до работы и обратно рабочим временем

12.09.2016 Теги: еспч, рабочие, суды

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) включил дорогу до места работы и обратно в рабочее время. Такое решение суд принял после обращения сотрудников испанской компании по установке систем безопасности Tyco, которые, не имея мест в офисе, выезжают на вызовы из дома.

По мнению Европейского суда, это противоречит принципам охраны здоровья и безопасности сотрудников и нормам закона, гарантирующего работникам право на отдых.

В 2011 году компания закрыла свои провинциальные офисы, оставив только центральный в Мадриде. Сотрудники Tyco выезжают на заказы из дома на служебной машине, при этом часто вынуждены проезжать более ста километров. По правилам компании рабочее время начинается с момента прибытия к месту исполнения первого заказа и заканчивается сразу по окончании последнего, даже если дорога до дома занимает еще больше часа.

Признание времени, проведенного рабочим в дороге, устанавливает значительную переработку.

Согласно действующим в ЕС нормам, никого нельзя принуждать работать дольше 48 часов в неделю.

 

Надежда Мироненко 


4 комментария

2
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 19:34
есть же на свете страны , в которых есть справедливость ... хотя это несправедливо - в них перетекла вся справедливость из некоторых других стран , в которых ее не стало ....
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0
Алексей Неважно(Киев) , 12 сентября 2016 в 19:53
Вини.Вы задумайтесь над последствиями данного вердикта.Он дискриминационен,по сути.Теперь работодатель станет принимать на работу учитывая место жительства.Близко живешь-берем,далеко-не берем.
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1
Фотий Ту , 12 сентября 2016 в 19:39
Ну то ЕСПЧ, а у нас-то, как известно, свой, особый путь. До работы и обратно.
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2
анна а. , 12 сентября 2016 в 19:50
В заголовке самого решения есть слова "без фиксированного или обычного места работы".
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