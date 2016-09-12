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1136 ЕСПЧ признал путь до работы и обратно рабочим временем
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) включил дорогу до места работы и обратно в рабочее время. Такое решение суд принял после обращения сотрудников испанской компании по установке систем безопасности Tyco, которые, не имея мест в офисе, выезжают на вызовы из дома.
По мнению Европейского суда, это противоречит принципам охраны здоровья и безопасности сотрудников и нормам закона, гарантирующего работникам право на отдых.
В 2011 году компания закрыла свои провинциальные офисы, оставив только центральный в Мадриде. Сотрудники Tyco выезжают на заказы из дома на служебной машине, при этом часто вынуждены проезжать более ста километров. По правилам компании рабочее время начинается с момента прибытия к месту исполнения первого заказа и заканчивается сразу по окончании последнего, даже если дорога до дома занимает еще больше часа.
Признание времени, проведенного рабочим в дороге, устанавливает значительную переработку.
Согласно действующим в ЕС нормам, никого нельзя принуждать работать дольше 48 часов в неделю.
Надежда Мироненко
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