Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) включил дорогу до места работы и обратно в рабочее время. Такое решение суд принял после обращения сотрудников испанской компании по установке систем безопасности Tyco, которые, не имея мест в офисе, выезжают на вызовы из дома.

По мнению Европейского суда, это противоречит принципам охраны здоровья и безопасности сотрудников и нормам закона, гарантирующего работникам право на отдых.

В 2011 году компания закрыла свои провинциальные офисы, оставив только центральный в Мадриде. Сотрудники Tyco выезжают на заказы из дома на служебной машине, при этом часто вынуждены проезжать более ста километров. По правилам компании рабочее время начинается с момента прибытия к месту исполнения первого заказа и заканчивается сразу по окончании последнего, даже если дорога до дома занимает еще больше часа.

Признание времени, проведенного рабочим в дороге, устанавливает значительную переработку.

Согласно действующим в ЕС нормам, никого нельзя принуждать работать дольше 48 часов в неделю.

Надежда Мироненко