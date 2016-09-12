Минпромторг России разработал законопроект о запрете на госзакупки иностранной мебели. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«За последние 20 лет мебельная промышленность России значительно обновилась и модернизировалась, на предприятиях установлено совершенное, в основном импортное высокопроизводительное оборудование, позволяющее выпускать изделия мебели, не уступающие по своим потребительским (качеству, экологичности, дизайну) свойствам зарубежным аналогам», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В перечень мебели, которую нельзя будет закупать за рубежом, в частности вошли: кухонная мебель, мебель для офисов, матрасы, диваны, мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, стенные панели, напольные панели.

Исключение предлагается сделать для поставок из государств-членов Евразийского экономического союза.

Необходимость нововведений в Минпромторге объясняют недостаточной загруженностью мощностей отечественных мебельных предприятий.

По данным Минэкономразвития, ежегодный объем закупок мебели и иной продукции деревообработки для государственных и муниципальных нужд составляет около 30 млрд рублей

«Другими словами, средства, затрачиваемые на закупку мебели для государственных и муниципальных, нужд являются весьма значительными и составляют более 20% от ежегодного объема производства мебели в стране. Принятие такого постановления даст возможность российским мебельным предприятиям увеличить на 25-30% объем производства», — поясняют в Минпроторге.

Ранее Правительство ограничило госзакупки некоторых иностранных продуктов. В перечень вошли переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушенный рис, сахар, соль и другие продукты.

Кроме того, были введены ограничения на закупку для государственных и муниципальных нужд изделий легкой промышленности, автомобилей и другой продукции машиностроения.