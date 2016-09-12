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Новости

447 Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранной мебели

12.09.2016 Теги: госзакупки, минпромторг, правительство

Минпромторг России разработал законопроект о запрете на госзакупки иностранной мебели. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«За последние 20 лет мебельная промышленность России значительно обновилась и модернизировалась, на предприятиях установлено совершенное, в основном импортное высокопроизводительное оборудование, позволяющее выпускать изделия мебели, не уступающие по своим потребительским (качеству, экологичности, дизайну) свойствам зарубежным аналогам», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В перечень мебели, которую нельзя будет закупать за рубежом, в частности вошли: кухонная мебель, мебель для офисов, матрасы, диваны, мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, стенные панели, напольные панели.

Исключение предлагается сделать для поставок из государств-членов Евразийского экономического союза.

Необходимость нововведений в Минпромторге объясняют недостаточной загруженностью мощностей отечественных мебельных предприятий.

По данным Минэкономразвития, ежегодный объем закупок мебели и иной продукции деревообработки для государственных и муниципальных нужд составляет около 30 млрд рублей

«Другими словами, средства, затрачиваемые на закупку мебели для государственных и муниципальных, нужд являются весьма значительными и составляют более 20% от ежегодного объема производства мебели в стране. Принятие такого постановления даст возможность российским мебельным предприятиям увеличить на 25-30% объем производства», — поясняют в Минпроторге.

Ранее Правительство ограничило госзакупки некоторых иностранных продуктов. В перечень вошли переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушенный рис, сахар, соль и другие продукты.

Кроме того, были введены ограничения на закупку для государственных и муниципальных нужд изделий легкой промышленности, автомобилей и другой продукции машиностроения.


20 комментариев

5
Проходящий Мимо , 12 сентября 2016 в 20:08
Значит мебель российского производства скоро значительно подорожает, могу поспорить... )))
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3
Юрий Никольский , 12 сентября 2016 в 20:31
С кем спорить?
Я не знаю, кто в этом сомневается.
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4
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 20:37
да-да-да .... полати и табуретки а также лавки будут предлагать по цене кресел в стле "роккоко" и диванов в стиле "ампир" ....
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8
Александр Коваленко , 12 сентября 2016 в 20:15
Теперь из Белорусии много хорошей мебели повезут.
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9
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 20:26
на предприятиях установлено совершенное, в основном импортное высокопроизводительное оборудование
***********
Вот и Минпромторг подтвердил что Россия технически настолько отстала, что не в состоянии изготавливать собственное высокопроизводительное оборудование.
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6
Юрий Никольский , 12 сентября 2016 в 20:32
Отстала в такой степени, что не способна даже в собственной стране конкурировать с иностранным производителем.
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5
Оксана Шевченко , 12 сентября 2016 в 20:34
"За последние 20 лет мебельная промышленность России значительно обновилась и модернизировалась, на предприятиях установлено совершенное, в основном ИМПОРТНОЕ высокопроизводительное оборудование"
)))))))) а-ха-ха-а, валяюсь на полу!
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5
Мюнхаузен Барон , 12 сентября 2016 в 20:43
Путин ездит на бронированном мерседесе!!! Чинуши ездят на майбахах, бентли, порше. И даже наши горе-производители пришли к тому,что "Российская" продукция состоит из 60-70% иностранных комплектующих, делается на иностранном оборудовании. Из Российского там только шильдик, на котором, правда, пишут по английски. Комплектующие практически все теперь штампуют китайцы. Полная техническая деградация! "ЕдРо" вместе с гэбэшным самодержавцем "пришли к успеху" за 16 лет!
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3
Доктор Ольга , 12 сентября 2016 в 21:08
МЮНХАУЗЕН БАРОН , 12 сентября 2016 в 20:43
Путин ездит на бронированном мерседесе!!!//

...а всем рассказывает, что ездит на "Москвиче 401" и Газ-21!?
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6
Алексей Неважно(Киев) , 12 сентября 2016 в 20:36
На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью: ЭТИМ ПОЛУКРЕСЛОМ МАСТЕР ГАМБС начинает новую партию мебели
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-3
Виктор Дремов , 12 сентября 2016 в 20:42
Да ладно мебель, когда мерседесы с бмв перестанут закупать "слугам народа"?
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3
Алексей Неважно(Киев) , 12 сентября 2016 в 20:46
Виктор.А на чем же поедет жопа слуги народа?
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2
Проходящий Мимо , 12 сентября 2016 в 20:50
"Слуги народа" на жигуляторах ездить не будут. Не скрепно это ну и подрывает величие России в глазах этого народа которому они "служат".

Опять же - Мерсы и Бумеры выпускают также и в России... хватит наезжать на "слуг народа!!!"
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4
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 20:47
НО!!! ... а тем, у кого иностранная мебель уже есть - сдать на дрова в обмен на отечественную ???
(и можно представить - супругов рогозиных, шуваловых, ротенбергов и др. кириллов ... распластаных на импортозамещении)
перо удачи этому минпромторгу в задницу !
они-то - будут сдавать вне очереди - 100%
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5
Nail Timler , 12 сентября 2016 в 20:55
"Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранной мебели" - а всё началось с простого украденного дивана.
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4
Проходящий Мимо , 12 сентября 2016 в 20:58
Все началось не с украденного дивана, а с украденного Крыма...
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3
Owod_ RUS , 12 сентября 2016 в 21:01
Не пойму, почему доллары (или евро) до сих пор ввозятся из-за границы? Давно пора начать печатать их здесь, дома, на родной фабрике Гознака.

P.S. Надеюсь, что для этого соответствующее оборудование - импортное, обновлённое и модернизированное - на этой фабрике уже имеется.
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0
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 21:16
гы-гы .... так доллары и печатали - КГБ печатал их при Союзе на территории Чечни ...оттуда они и разбегались по свету .. не думаю , что эта славная традиция утеряна ....
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2
Jochan Klauer , 12 сентября 2016 в 21:04
Вот!!! Оно! Диван, картину и вазу из банка украли с целью утилизации импортозависимости!!!
ЗЫ Пишу это сьев розовый стейк аргентинского бычка, запив парой бокалов подышавшего бордо. Как говорит мой приятель - не для того мы родину покинули... приходится соответстовать.
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1
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 21:15
А что, диван разве импортный был ? Ну тогда теперь понятно кто его спер
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