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Новости

241 Моторин из РБК стал шеф-редактором сайта «Дождя»

12.09.2016 Теги: дождь, сми

Бывший заместитель главного редактора РБК Владимир Моторин стал шеф-редактором сайта телеканала «Дождь». Об этом на личной странице в фейсбуке сообщил главный редактор «Дождя» Роман Баданин.

«Владимир Моторин становится шеф-редактором сайта «Дождя» — у него огромное поле ответственности в диапазоне от подписки до новостей и соцсетей», — написал он.

Он также отметил, что заместителями главного редактора станут бывшие сотрудники РБК Надежда Иваницкая и Максим Гликин.

В отделе специальных репортажей «Дождя» будут работать Елизавета Сурначева, Полина Никольская, Наталия Телегина и Мария Жолобова, которые тоже раньше работали в РБК.

Ранее сам Баданин, бывший руководитель объединенной редакции РБК, стал главным редактором телеканала «Дождь». 

13 мая стало известно об увольнении главного редактора РБК Романа Баданина, руководителя газеты РБК Максима Солюса и шефа-редактора издания Елизаветы Осетинской. Вслед за этим ряд журналистов заявили о своем уходе, в общей сложности заявление об увольнении написали или намерены написать не менее десяти сотрудников. 

По информации «Новой газеты», Солюса попросили уволить акционеры, а Баданин и Осетинская заявили об уходе после того, как об увольнении Солюса было объявлено в присутствии сотрудников редакции. 


1 комментарий

0
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 21:08
Удачи им в новом коллективе на новой работе !!!!
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