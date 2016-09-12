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241 Моторин из РБК стал шеф-редактором сайта «Дождя»
Бывший заместитель главного редактора РБК Владимир Моторин стал шеф-редактором сайта телеканала «Дождь». Об этом на личной странице в фейсбуке сообщил главный редактор «Дождя» Роман Баданин.
«Владимир Моторин становится шеф-редактором сайта «Дождя» — у него огромное поле ответственности в диапазоне от подписки до новостей и соцсетей», — написал он.
Он также отметил, что заместителями главного редактора станут бывшие сотрудники РБК Надежда Иваницкая и Максим Гликин.
В отделе специальных репортажей «Дождя» будут работать Елизавета Сурначева, Полина Никольская, Наталия Телегина и Мария Жолобова, которые тоже раньше работали в РБК.
Ранее сам Баданин, бывший руководитель объединенной редакции РБК, стал главным редактором телеканала «Дождь».
13 мая стало известно об увольнении главного редактора РБК Романа Баданина, руководителя газеты РБК Максима Солюса и шефа-редактора издания Елизаветы Осетинской. Вслед за этим ряд журналистов заявили о своем уходе, в общей сложности заявление об увольнении написали или намерены написать не менее десяти сотрудников.
По информации «Новой газеты», Солюса попросили уволить акционеры, а Баданин и Осетинская заявили об уходе после того, как об увольнении Солюса было объявлено в присутствии сотрудников редакции.
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