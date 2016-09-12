Новости
2100 Супермаркет в Иркутске установил минимальную сумму покупки в 500 рублей
В иркутской сети супермаркетов «Светофор» дирекция установила минимальную сумму покупки продуктов в 500 рублей. О многочисленных жалобах покупателей сообщило местное управление Роспотребнадзора.
Ранее жительница Иркутска рассказала программе «Вести», что у касс появилось объявление «рекомендуемая покупка должна составлять не менее 500 рублей», чек на сумму 200 рублей женщине пробить отказались, а продукты оставили на кассе.
В сети магазинов объяснили, что они не обязывают покупателя делать покупку на 500 рублей, а «просто рекомендуют», так как являются «магазином-складом».
«Кассиры суммируют чеки, если покупка меньше этой суммы, они не отказывают в покупке, покупатели сами устраивают этот бунт. А кассиры предлагают, выбивают чеки одному и копию делают второму покупателю», — заявила директор одного из супермаркетов «Светофор» агентству «Байкалпост», добавив, что распоряжение поступило от вышестоящего руководства.
Роспотребнадзор посчитал действия магазина неправомерными и пояснил, что договор купли-продажи – это публичная оферта. Дирекция сети супермаркетов будет привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей). за нарушения прав покупателей на свободный выбор товара.
Надежда Мироненко
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Майские указы — выполним!
Куда идти по новым тротуарам?
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве
Мария Гайдар отказалась от российского гражданства
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве1190
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского1910
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1393
-
Москва. День города: благоустройство и кино6406
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»4772
-
Выборы Госдумы. Кампания в центре Москвы2146
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Добрый вечер!По какому источнику вы привели Куучюк Кайнаджирийский...
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Мои взгляды из следования международному законодательству и из...
Как бороться с коррупцией в России
Большинство населения смотрит основные карманные каналы гаранта свято...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»94230
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»63385
Кризис среднего класса55427
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
12 комментариев