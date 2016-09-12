В иркутской сети супермаркетов «Светофор» дирекция установила минимальную сумму покупки продуктов в 500 рублей. О многочисленных жалобах покупателей сообщило местное управление Роспотребнадзора.

Ранее жительница Иркутска рассказала программе «Вести», что у касс появилось объявление «рекомендуемая покупка должна составлять не менее 500 рублей», чек на сумму 200 рублей женщине пробить отказались, а продукты оставили на кассе.

В сети магазинов объяснили, что они не обязывают покупателя делать покупку на 500 рублей, а «просто рекомендуют», так как являются «магазином-складом».

«Кассиры суммируют чеки, если покупка меньше этой суммы, они не отказывают в покупке, покупатели сами устраивают этот бунт. А кассиры предлагают, выбивают чеки одному и копию делают второму покупателю», — заявила директор одного из супермаркетов «Светофор» агентству «Байкалпост», добавив, что распоряжение поступило от вышестоящего руководства.

Роспотребнадзор посчитал действия магазина неправомерными и пояснил, что договор купли-продажи ­– это публичная оферта. Дирекция сети супермаркетов будет привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей). за нарушения прав покупателей на свободный выбор товара.

Надежда Мироненко