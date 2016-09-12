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Новости

2100 Супермаркет в Иркутске установил минимальную сумму покупки в 500 рублей

12.09.2016 Теги: иркутск, роспотребнадзор

В иркутской сети супермаркетов «Светофор» дирекция установила минимальную сумму покупки продуктов в 500 рублей. О многочисленных жалобах покупателей сообщило местное управление Роспотребнадзора.

Ранее жительница Иркутска рассказала программе «Вести», что у касс появилось объявление «рекомендуемая покупка должна составлять не менее 500 рублей», чек на сумму 200 рублей женщине пробить отказались, а продукты оставили на кассе.

В сети магазинов объяснили, что они не обязывают покупателя делать покупку на 500 рублей, а «просто рекомендуют», так как являются «магазином-складом».

«Кассиры суммируют чеки, если покупка меньше этой суммы, они не отказывают в покупке, покупатели сами устраивают этот бунт. А кассиры предлагают, выбивают чеки одному и копию делают второму покупателю», — заявила директор одного из супермаркетов «Светофор» агентству «Байкалпост», добавив, что распоряжение поступило от вышестоящего руководства.

Роспотребнадзор посчитал действия магазина неправомерными и пояснил, что договор купли-продажи ­– это публичная оферта. Дирекция сети супермаркетов будет привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей). за нарушения прав покупателей на свободный выбор товара.

 

Надежда Мироненко 


12 комментариев

10
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 21:07
и правильно ! - а то , понимаешь , приходят буханку хлеба купить , только продавцов отвлекают !
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3
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 21:12
проще было бы - входные билеты в супермаркeт продавать.
(в совке говорили: пить, ты можешь - и не пить, но в долю - всё равно входишь)
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5
Проходящий Мимо , 12 сентября 2016 в 21:12
Для Иркутска 500 рублей это не деньги.
Сибирские минимальные зарплаты чуть ниже крымских, но тоже весьма не плохи...
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3
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 21:24
понял , я вас понял ... если хорошие зарплаты , нужно к буханке хлеба всенепременно бутылку водки брать ... или две . пока 500 рублей не наберется ... а то как последние нищеброды , честное слово - нужна буханка хлеба , так только ее и покупают .... стыдно за таких ...
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1
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 21:43
Минимум должен определяться исключительно из расчета минимальной стоимости бутылки водки плюс три пирожка средней величины (с горохом, картошкой или капустой)
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5
Мюнхаузен Барон , 12 сентября 2016 в 21:21
"Встречайте! Скоро во всех магазинах Путинской России..."
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-7
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 21:24
А зачем переться в супермаркет со ста рублями? Ларьки с рынками никто не отменял.
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4
Мюнхаузен Барон , 12 сентября 2016 в 21:30
Среднестатистический кремлебот - писать тупой бред и ахинею это нормально.
Поди, когда Вы в столовую на Савушкина 55 ходите, Пригожин Вам тоже говорит: "какого фига ты сюда приперся со 100 рублями, сынок, иди на рынок купи себе доширака"?!)))
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-4
Гегелевский Диамант , 12 сентября 2016 в 21:37
Мюнхаузен хочет поспорить с Гегелевским Диамантом про бред и ахинею?
Лол.
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0
Мюнхаузен Барон , 12 сентября 2016 в 21:44
Мда! Диагноз ясен.
Я ожидал от Вас более вразумительного ответа. Подсказываю: рассказали бы про столовую на Савушкина, сколько там стоит еда, ну или сколько доширак в ближайшем от Вас ларьке стоит))
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2
Володимир С , 12 сентября 2016 в 21:35
Отсеивают неплатежеспособное население : "Мои дети радуются колбасе": на Урале люди четыре месяца не получают зарплату. ВИДЕО
"В России, в городе Асбесте, Свердловской области, две сотни работников кирпичного завода с мая не получают зарплату. Их запугивают и угрожают смертью за попытку получить заработанное.
Об этом сообщает Настоящее время.
«Две сотни работников кирпичного завода с мая не получают зарплату. Завод входит в корпорацию ЯВА, основателем которой является депутат Госдумы от "Единой России" Валерий Язев. Местные власти уверяют, что проблему "решают", но местным жителям уже не на что купить хлеба», - говорится в аннотации к видео.
«Это дикость тому, что мои дети радуются колбасе…Когда я прихожу из города, они говорят: «ура, мама! Колбаска!», - рассказывает Олеся Яренских."http://sprotyv.info/ru/news/ki...
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2
Проходящий Мимо , 12 сентября 2016 в 21:42
Небось за Путина госпожа Олеся голосовала ну и за ЕР или КПРФ. И ведь не понимает эта госпожа, что зарплату ей не платят именно потому что Путина выбрала и ЕР...
Теперь пускай колбаске радуется...
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