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45 В Минске оппозиция провела акцию протеста с требованием «настоящих» выборов
В Минске оппозиция провела акцию протеста в связи с прошедшими в Белоруссии выборами депутатов. Об этом сообщает информационная компания «БелаПАН».
«Беларусь оскорбили в очередной раз, предложили какой-то спектакль, ритуал по назначению Лукашенко каких-то депутатов. Это позорно и опасно. Мы должны с этим бороться, и сегодня мы начинаем борьбу за настоящие выборы», — цитирует агентство экс-кандидата в президенты Белоруссии Николая Статкевича.
Он отметил, что в планах оппозиции «на протяжении одного-двух лет добиться честных выборов».
На акцию также пришли оппозиционные лидеры Анатолий Лебедько, Владимир Некляев, Дмитрий Дашкевич, Виталий Рымашевский и другие.
Как заявил Некляев, стоят на крыльце Дворца Республики, люди собрались, чтобы потребовать проведения новых «настоящих» выборов.
Акция продлилась полтора часа, в ней приняли участие около 150 человек. Задержаний не было.
Ранее в понедельник стало известно, что в парламент Белоруссии впервые за 20 лет попали кандидаты от оппозиции
Парламентские выборы в Белоруссии состоялись 11 сентября. Явка составила порядка 74,32%.
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