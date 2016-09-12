Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел молебен об успешном завершении строительства «Зенит-арены» для проведения матчей Чемпионата мира-2018 и Кубка Конфедераций-2017. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной епархии.

«Во время молебна была освящена икона державной Божьей матери, которая в дальнейшем будет храниться в одном из служебных помещений стадиона», —сказал собеседник агентства.

Молебен был совершен по приглашению властей Петербурга, добавили в пресс-службе.

Строительство ключевого объекта Чемпионата-2018, стадиона «Зенит-Арена» началось в 2006 году. За это время несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства (в частности, в начале июня заксобрание Петербурга согласилось выделить еще 4,3 млрд) и сдвигались сроки сдачи объекта. В связи с хищениями в ходе строительства было возбуждено несколько уголовных дел.

В августе 2016 года сотрудники ФСБ и бойцы спецназа «Град» пришли с обысками в офис компании «Метрострой» в Санкт-Петербурге, выигравшей тендер на достройку стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове.