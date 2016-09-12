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Новости

714 В Санкт-Петербурге прошел молебен об успешном строительстве «Зенит-арены»

12.09.2016 Теги: петербург, религия, чемпионат мира

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел молебен об успешном завершении строительства «Зенит-арены» для проведения матчей Чемпионата мира-2018 и Кубка Конфедераций-2017. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной епархии.

«Во время молебна была освящена икона державной Божьей матери, которая в дальнейшем будет храниться в одном из служебных помещений стадиона», —сказал собеседник агентства.

Молебен был совершен по приглашению властей Петербурга, добавили в пресс-службе.

Строительство ключевого объекта Чемпионата-2018, стадиона «Зенит-Арена» началось в 2006 году. За это время несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства (в частности, в начале июня заксобрание Петербурга согласилось выделить еще 4,3 млрд) и сдвигались сроки сдачи объекта. В связи с хищениями в ходе строительства было возбуждено несколько уголовных дел.

В августе 2016 года сотрудники ФСБ и бойцы спецназа «Град» пришли с обысками в офис компании «Метрострой» в Санкт-Петербурге, выигравшей тендер на достройку стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове.


23 комментария

4
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 22:52
денег нет , и осталось только молиться ... умора , однако !
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3
Сергей Булавский , 12 сентября 2016 в 23:01
С божьей помощью, с чьей-то матерью... Всё как всегда.
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4
Доктор Ольга , 12 сентября 2016 в 23:17
Теперь ещё попы влезли в распил этой несчастной арены....
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0
Коля Ишаков , 12 сентября 2016 в 23:54
Lenty Vini , 12 сентября 2016 в 22:52
/" денег нет , и осталось только молиться ... умора , однако ! /"

Помимо молитв, еще нужно "держаться"(с)
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4
sova sova , 12 сентября 2016 в 23:00
))))))))))))))) Угораю.... Молебен, чтоб Бог не дождя дал - стадион построил. Ага. Завтра поутру проснетесь, а тут те - опаньки!
— Что! Хозяин! Надо?
— Заместо нашей избушки… поставте как бы королевски палаты, и от нашего крыльца до царского дворца мост! Хрустальной! Так жа… машину… с карасиновым двигателем! Во…
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4
Konst Konst , 12 сентября 2016 в 23:25
Реально дураки какие-то.( Интересно, каково это жить в сумасшедшем доме...
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3
Сергей Булавский , 12 сентября 2016 в 23:30
Тяжело. Психиатры - и те с ума сходят. Психиатрическая индукция - страшная вещь!..
Ответить 
1
L. Doktai , 12 сентября 2016 в 23:42
SOVA SOVA , 12 сентября 2016 в 23:00
))))))))))))))) Угораю.... Молебен, чтоб Бог не дождя дал - стадион построил. Ага. Завтра поутру проснетесь, а тут те - опаньки!
***********
- Алло, это Зоопарк?
- Да, Зоопарк.
- Это вы довали объявление о пропаже слона?
- Да, мы.
- Так вот, ваш слон стоит в моём огороде на грядках, он срывает своим хвостом качаны молодой капусты, и... Нет, вы просто даже не поверила ЧТО он с ними делает!
:)))
p.s. А чо, как опять не достроят? За какие тады "кадила" того Митрополита подвесят?! Али то есть зона особой безответственности?! ;-)
Ответить 
1
Доктор Ольга , 12 сентября 2016 в 23:48
L. DOKTAI , 12 сентября 2016 в 23:42
// А чо, как опять не достроят? За какие тады "кадила" того Митрополита подвесят?! Али то есть зона особой безответственности?! ;-)//

Не подвесят. Поп, который освящал загоревшийся и упавший спутник, жив и здоров, говорят...
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0
Владимир Василенко , 12 сентября 2016 в 23:49
Попам неплохо было бы подстраховаться и закинуть сеть в синее море. Золотые рыбки любят попов и болванов
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4
sova sova , 12 сентября 2016 в 23:00
Нет... Эту страну уже ничего не спасет...
Ответить 
1
L. Doktai , 12 сентября 2016 в 23:46
Родине нашей... "крымнаш".
Ответить 
0
Коля Ишаков , 12 сентября 2016 в 23:52
sova sova , 12 сентября 2016 в 23:00
/" Нет... Эту страну уже ничего не спасет... /"

Ошибаетесь, "эту страну спасут только массовые расстрелы"(с).....
Ответить 
4
Ярослав Деньщиков , 12 сентября 2016 в 23:17
А когда будет "Богородица, лорда Волдеморта погони"?
Я б сходил...
Ответить 
4
Иван Помидоров , 12 сентября 2016 в 23:19
Оч.хорошо, молебен - значит молебен. Немного сомневаюсь в результате, поскольку, сдается мне, Господь давно уже отвернулся от нас - то ли мы все его ужасно разочаровали, то ли патриархи и прочие попы вышли из доверия. Ладно, а если денежки как обычно попилят и стройка кончится пшиком, не позвать ли якутских шаманов? Пусть тоже попытают счастья. Посмотрим, чье кунг-фу сильнее.
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4
Кот Матроскин , 12 сентября 2016 в 23:21
Да деньги есть, у полковника нашли.
Ответить 
4
kirill malinov , 12 сентября 2016 в 23:32
А сработает ли?
Субподрядные организации среди своих рабочих почему-то всё больше иноверцев жалуют.
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3
Nail Timler , 12 сентября 2016 в 23:34
Не, так не прокатит.
Надо было сборную собрать (11) - поп, мулла, раввин, ксендз, пастор, пресвитер, жрец, шаман и т.д. Тогда бы все было пучком.
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1
Сергей Булавский , 12 сентября 2016 в 23:41
Главное - жреца вуду не забыть... И Кощея Бессменного!..
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3
tchistiakov boris , 12 сентября 2016 в 23:35
... скоро и на кадыровском мосту православный молебен будет !?
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4
Owod_ RUS , 12 сентября 2016 в 23:39
Выслушав суть молебна, боженька показал питерским "красную карточку"...
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1
Сергей Булавский , 12 сентября 2016 в 23:41
И добавил "Изыди!.."
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