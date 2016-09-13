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Новости

404 Хоккеиста Девяткина нашли мертвым в Новосибирске

13.09.2016 Теги: спорт, хоккей

Сотрудники полиции обнаружили тело бывшего хоккеиста, участника Олимпийских игр 1998 года в составе сборной Казахстана Петра Девяткина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Спортсмен предположительно совершил самоубийство, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сообщение об обнаружении трупа мужчины рядом с домом поступило в полицию утром 10 сентября. По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, при Петре Девяткине имелась предсмертная записка.

В последнее время Девяткин работал детским тренером на Сахалине, пишет «Спорт-Экспресс». У него осталась жена с маленьким ребенком.

Петр Девяткин, игравший на позиции нападающего, на Олимпиаде в Нагано дошел до ¼ финала. За свою карьеру он выступал за московские клубы «Динамо», «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». В 1995 году будучи игроком «Динамо» спортсмен получил титул чемпиона России.


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