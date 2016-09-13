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Новости

1385 «Ъ»: эксперты назвали место взрыва багажа на борту А321 «Когалымавиа»

13.09.2016 Теги: авиакатастрофа, египет

Эксперты международной технической комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств крушения самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» в прошлом году в Египте, назвали место установки бомбы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

К выводу эксперты пришли на основании плоской выкладки обломков. Изначально планировалось сделать трехмерное моделирование взрыва, однако результатов выкладки оказалось достаточно.

Согласно выводам экспертов, террористам удалось положить взрывное устройство в отсек так называемого рассыпного груза в хвостовой части воздушного судна на два метра ниже спинок кресел. Его спрятали между плетеной мебелью и детскими колясками. В результате взрыва оторвалась хвостовая часть самолета, что спровоцировало переход воздушного судна в неуправляемое пикирование.

Анализ был проведен на основании анализа выкладки собранных фрагментов A321 в ангаре каирского аэропорта,.

В экспертную комиссию входят предстаивтели Египта, российского Межгосударственного авиационного комитета, Франции и США

Трагедия в небе над Синайским полуостровом в Египте произошла 31 октября прошлого года. Крушение самолета A321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, унесла жизни 224 человек.


1 комментарий

1
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 08:57
и все боятся связать взрыв на борту А-321 , унесший 220 жизней россиян с вступлением России в чужую религиозную войну Асада против своего народа в Сирии ,- по желанию Путина ...
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