Эксперты международной технической комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств крушения самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» в прошлом году в Египте, назвали место установки бомбы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

К выводу эксперты пришли на основании плоской выкладки обломков. Изначально планировалось сделать трехмерное моделирование взрыва, однако результатов выкладки оказалось достаточно.

Согласно выводам экспертов, террористам удалось положить взрывное устройство в отсек так называемого рассыпного груза в хвостовой части воздушного судна на два метра ниже спинок кресел. Его спрятали между плетеной мебелью и детскими колясками. В результате взрыва оторвалась хвостовая часть самолета, что спровоцировало переход воздушного судна в неуправляемое пикирование.

Анализ был проведен на основании анализа выкладки собранных фрагментов A321 в ангаре каирского аэропорта,.

В экспертную комиссию входят предстаивтели Египта, российского Межгосударственного авиационного комитета, Франции и США

Трагедия в небе над Синайским полуостровом в Египте произошла 31 октября прошлого года. Крушение самолета A321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, унесла жизни 224 человек.