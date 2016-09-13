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Новости

1221 МИД Украины пригрозил России судебным иском

13.09.2016 Теги: крым, суды, украина

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что до конца недели власти страны обратятся в арбитраж с иском к России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

Министр рассказал, что иск касается конвенции по морскому праву и «является всеобъемлющим, поскольку он вмещает такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, как нарушение экологической безопасности, а также объекты культурного наследства».

Первый большой иск подадут в течение недели. Украина намерена потребовать не только признания прав, но и компенсацию от российской стороны, добавил глава МИД. В настоящее время в Европейском суде по правам человека находятся четыре иска Украины к России. В них украинская стороны требует взыскать компенсацию за события в Крыму и Донбассе.

В конце августа министр юстиции Украины Павел Петренко сообщал о подготовке к подаче иска против в Международный суд ООН в Гааге. Детали иска он не называл, сказав только, что Украина уже подала два иска в Международный уголовный суд по поводу событий Евромайдана, а также Донбасса и Крыма.

Климкин в августе говорил, что в ближайшее время власти передадут на рассмотрение арбитража дело по поводу суверенных прав в водах вокруг Крыма. Тогда власти Крыма заявили, что готовы подать встречный иск и требовать с Украины «возмещение ущерба за грабеж, который осуществлялся на полуострове на протяжении двух десятилетий».


3 комментария

5
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 09:06
"пригрозил" и "подал" - разные понятия .... написано скользко и непонятно ,- но стоит пояснить - иск касается в первую очередь строительства моста в Крым - согласно Международной конвенции о судоходстве - Азовское море ( даже не касаясь Крыма)- это "внутренне море" двух стран - России и Украины - и любое крупное строительство , затрагивающее акваторию - может осуществляться лишь с согласия другой страны ... Украина никогда не даст согласия на строительство моста в Крым , это будет для всего мира незаконно. Последствия - огромные штрафы по иску Украины и , главное , невозможность для России свободно в дальнейшем осуществлять свое судоходство - как гражданское , так и военное , в частности , станет весьма проблематичен для российских кораблей проход проливов и каналов - Суэцкого , Панамского , Дарданелл , Босфора ....
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3
Voland Xo , 13 сентября 2016 в 09:37
Вини, положительное удовлетворение международными судами исков Украины и вполне ожидаемое непризнание таковых исходов Россией, для неё обернётся куда более болезненным, чем проблематичность осуществлять проход своих кораблей через Суэцкий и Панамский каналы, или проливы Дарданелл и Босфора ... Корабли России будут просто арестованы в любом международном порту, как и валютные платежи направленные на погашение контрактных задолженностей госкорпорациям России. Ну и самый ликвидный ресурс — фонды ЦБ и Минфина размещённые в банках расположенных вне России.
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0
Владимир Василенко , 13 сентября 2016 в 09:58
Интересно, как же тогда Кремль объяснит все это своему совку? Откажется от строительства моста и с восторгом похвастается как мудрый Путин хитро обвел вокруг пальца Украину, Запад и США ???
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