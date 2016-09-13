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1221 МИД Украины пригрозил России судебным иском
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что до конца недели власти страны обратятся в арбитраж с иском к России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.
Министр рассказал, что иск касается конвенции по морскому праву и «является всеобъемлющим, поскольку он вмещает такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, как нарушение экологической безопасности, а также объекты культурного наследства».
Первый большой иск подадут в течение недели. Украина намерена потребовать не только признания прав, но и компенсацию от российской стороны, добавил глава МИД. В настоящее время в Европейском суде по правам человека находятся четыре иска Украины к России. В них украинская стороны требует взыскать компенсацию за события в Крыму и Донбассе.
В конце августа министр юстиции Украины Павел Петренко сообщал о подготовке к подаче иска против в Международный суд ООН в Гааге. Детали иска он не называл, сказав только, что Украина уже подала два иска в Международный уголовный суд по поводу событий Евромайдана, а также Донбасса и Крыма.
Климкин в августе говорил, что в ближайшее время власти передадут на рассмотрение арбитража дело по поводу суверенных прав в водах вокруг Крыма. Тогда власти Крыма заявили, что готовы подать встречный иск и требовать с Украины «возмещение ущерба за грабеж, который осуществлялся на полуострове на протяжении двух десятилетий».
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