Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что до конца недели власти страны обратятся в арбитраж с иском к России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

Министр рассказал, что иск касается конвенции по морскому праву и «является всеобъемлющим, поскольку он вмещает такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, как нарушение экологической безопасности, а также объекты культурного наследства».

Первый большой иск подадут в течение недели. Украина намерена потребовать не только признания прав, но и компенсацию от российской стороны, добавил глава МИД. В настоящее время в Европейском суде по правам человека находятся четыре иска Украины к России. В них украинская стороны требует взыскать компенсацию за события в Крыму и Донбассе.

В конце августа министр юстиции Украины Павел Петренко сообщал о подготовке к подаче иска против в Международный суд ООН в Гааге. Детали иска он не называл, сказав только, что Украина уже подала два иска в Международный уголовный суд по поводу событий Евромайдана, а также Донбасса и Крыма.

Климкин в августе говорил, что в ближайшее время власти передадут на рассмотрение арбитража дело по поводу суверенных прав в водах вокруг Крыма. Тогда власти Крыма заявили, что готовы подать встречный иск и требовать с Украины «возмещение ущерба за грабеж, который осуществлялся на полуострове на протяжении двух десятилетий».