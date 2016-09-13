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2387 Пять сайтов обошли в России «Первый канал» по охвату аудитории
Пять интернет-ресурсов в России обошли «Первый канал» по охвату аудитории, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании TNS от июня текущего года.
На первом месте по охвату аудитории в категории 12-44 года — поисковик Google. Его использует по меньшей мере 88% аудитории. Стоит отметить, что Google является поисковиком по умолчанию во всех телефонахс операционной системой Android.
Второе место с 87,2% занимает поисковик «Яндекс». Следом идут соцсеть «Вконтакте» (86%), видеохостинг Youtube (82,7%) и поисковик Mail.ru (81,8%). На шестом месте у телезрителей из этой возрастной аудитории идет «Первый канал» с охватом в 81,5%.
Процентное соотношение меняется в рейтинге ежедневного охвату пользователей. На первом месте здесь находится «Вконтакте» с 58,7%, а следом идут «Яндекс», Google, Mail.ru и Youtube. «Первый канал» также занимает шестое место с 23,8%.
Рейтинговая компания TNS измеряет охват только среди населения городов, в которых проживают более 700 тысяч человек. Неясно, когда интернет-аудитория обогнала аудиторию «Первого канал», поскольку TNS начала указывать ее только с мая 2016 года.
В июле стало известно, что главная российская социологическая служба ВЦИОМ купит 80% TNS Russia. Такое решение было принято после поправок в законы о СМИ и рекламе, согласно которым рекламодатели должны подписывать договор с измерительной компанией, отобранной Роскомнадзором. Надзорное ведомство в свою очередь будет одобрять только компании, доля иностранных инвестиций в которых не превышает 20%.
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